Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid

Real Madrid este foarte aproape de a încheia sezonul fără trofeu câştigat pentru al doilea an la rând. Eliminată de Bayern Munchen în sferturile de finală UEFA Champions League, formaţia de pe Bernabeu este la 9 puncte în spatele Barcelonei în La Liga.
Pe lângă toate acestea se adaugă şi umilinţa din Cupa Spaniei, când Real Madrid a fost eliminată de Albacete, formaţie din liga secundă. Acum, Florentino Perez caută soluţii pentru sezonul viitor.
Lionel Scaloni, pe lista lui Florentino Perez pentru postul de antrenor la Real Madrid
În ultima vreme s-a vehiculat mult numele lui Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, dar mulţi sunt sceptici în ceea ce priveşte revenirea în antrenorat a tehnicianului german, mai ales la o echipă precum Real Madrid, total opusă de formaţiile pe care le-a pregătit în trecut. Şi Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, care după World Cup 2026 îi va lăsa, cel mai probabil, banca tehnică lui Zinedine Zidane, a fost vehiculat în Spania.
Acum, cel mai nou nume şi cel mai surprinzător este cel al lui Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei. Potrivit jurnalistului Abraham Romero, Scaloni ar fi pe lista lui Florentino Perez, pentru postul de antrenor la Real Madrid.
Lionel Scaloni a ajuns la naţionala Argentinei în 2018 şi şi-a trecut în cont trei trofee extrem de importante în palmares. El are două Copa America, cucerite în 2021 şi 2024, dar şi Cupa Mondială din 2022, câştigată după o finală nebună, la loviturile de departajare.
Varianta Lionel Scaloni este una surprinzătoare, chiar dacă argentinianul a avut succes la echipa naţională. Până acum, el a mai fost secund doar la Sevilla, în perioada iulie 2016 – mai 2017, aceea fiind singura sa experienţă la o echipă de club.
