“Sunt prea obosit să înțeleg”. Chivu a izbucnit în râs când a auzit ce întrebare a primit după Inter – Cagliari

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 10:17

Sunt prea obosit să înțeleg. Chivu a izbucnit în râs când a auzit ce întrebare a primit după Inter – Cagliari

Cristi Chivu, în timpul unei conferinţe de presă / Getty Images

Cristi Chivu a primit o întrebare extrem de complexă de la un jurnalist italian după victoria contra lui Cagliari, iar antrenorul român nu a ezitat să recunosacă faptul că e depășit. Omul din presă a făcut aluzie la parteneriatul “nerazzurrilor” cu trupa Pink Floyd și a făcut referire în același timp la apropierea trupei de pe Meazza de titlu.

Interul lui Cristi Chivu a obținut o nouă victorie uriașă în drumul spre Scudetto, după ce a câștigat pe teren propriu contra lui Cagliari cu scorul de 3-0. Prima repriza a fost una plină de suspans și fără goluri, în timp ce în a doua Thuram, Barella și Zielinski și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Întrebarea primită de Chivu și explicația din spatele ei

După meci, Chivu a ajuns la conferința de presă, unde un jurnalist și-a dorit să îi pună o întrebare prin care să facă aluzie atât la șansele imense la Scudetto, cât și la ultimele comentarii ale antrenorului român din ultima săptămână.

Ați început meciul cu «Wish You Were Here» (n.r. Mi-aș fi dorit să fi aici) și l-ați încheiat cu «Another Brick in the Wall» (n.r. Încă o cărămidă în perete). Ar trebui să schimbăm lucrurile și să începem să punem Queen, «We Are the Champions» (n.r. Suntem campionii), sau, ținând cont de reacțiile la comentariile tale din Como au fost mixte, să murmurăm «Le comari di un paesino» (n.r. Bârfitorii unui mic sat), de la De Andre’s?“.

Prima parte a întrebării face referire la două albume ale celebrei trupe Pink Floyd, primul menționat fiind promovat de Inter la 50 de ani de la lansare prin intermediul unui parteneriat semnat de trupa de pe Giusseppe Meazza recent. Ulterior, se menționează melodia celor de la Queen, Chivu fiind întrebat dacă echipa sa poate practic să “pună șampania la rece” și să pregătească sărbătoarea.

Ultima melodie menționată de jurnalist spune povestea unui protagonist, Bocca di Rosa, care primește critici din partea unor femei din sat care bârfesc. Cel mai probabil, jurnalistul a vizat criticile primite de Chivu după meciul contra lui Como, dar și ce a urmat după, când românul a avut și o reacțiee mai acidă.

“Sunt prea obosit să înțeleg întrebarea (n.r. râde). Ne bucurăm de prestația de azi, vom avea timp să vorbim despre alte lucruri. Ne vom bucura de victorie în seara asta, după care ne gândim la semifinala de cupă, pentru că e cea mai importantă acum“, a spus Chivu, potrivit fcinternews.it.

Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Ce se întâmplă cu fostul jucător de la FCSB și Rapid care a pierdut milioane de euro și ar fi ajuns pe străzi. Unde a fost văzut acesta
