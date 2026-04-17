Prima plecare de la FRF şi echipa naţională a fost anunţată. “Sunt liber de contract”

Răzvan Burleanu a confirmat oficial negocierile cu Gică Hagi și este o chestiune de câteva zile până când ”Regele” va fi prezentat drept noul selecționer al echipei naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ca secund la naţională, Gică Hagi îl va avea pe Cătălin Anghel, cel care a făcut parte din stafful lui Hagi la Farul Constanța. În acest context, Florin Constantinovici nu va mai continua cu FRF şi echipa naţională.

Florin Constantinovici a confirmat că nu va mai continua la FRF, dar nu pentru că ar fi fost dat afară, ci pentru că el nu mai are contract în acest moment cu echipa naţională.

“Am văzut și eu că s-a spus despre mine că am fost dat afară de la FRF. În primul rând doresc să vă spun că nu este deloc așa. În acest moment eu nu mai am contract cu FRF, deoarece acesta mi-a expirat la 31 martie. Poate că am fost eu unul dintre cei mai vechi antrenori de prin FRF, dar nu am fost angajat cu contract pe perioadă nedeterminată. De fiecare dată când a fost cazul mi-am reînoit angajamentul. Și acest lucru s-a întâmplat de la caz la caz, indiferent că am fost la lotul de tineret sau la lotul de seniori”, a declarat Florin Constantinovici pentru Pro Sport.

El spune că îşi caută echipă în contextul în care nu mai intră în vederile lui Gică Hagi.