“Coteț de găini”. Patronul lui AEK Atena a răbufnit după duelul 100% românesc dintre Rațiu și Răzvan Marin

Marios Iliopoulos, patronul lui AEK Atena, s-a arătat extrem de deranjat de un anumit aspect după ce echipa sa a fost eliminată din sferturile Conference League. Principalul acționar de la echipa elenă este de părere că eșecul suferit în Spania, pe terenul celor de la Rayo Vallecao, a fost cauzat de gazonul extrem de prost al formației din Spania.
Rayo Vallecano a fost învinsă joi seara de AEK Atena cu scorul de 3-1, însă a reușit totuși să se califice în semifinalele Conference League după ce a profitat de victoria cu 3-0 din tur. Duelul dintre Andrei Rațiu și Răzvan Marin s-a încheiat astfel cu bucuria fundașului dreapta, care a făcut însă un meci dezastruos, după ce a ratat o ocazie imensă la 0-0 și a comis un penalty transformat chiar de conaționalul său.
Marea nemulțumire a patronului de la AEK Atena după eliminarea din UECL
După meci, o declarație extrem de dură a venit din partea patronului Marios Iliopoulos, conducătorul lui AEK Atena. După ce a spus că echipa sa a meritat să se califice, acționarul majoritar al echipei a dat vina pe gazonul de pe stadionul lui Rayo Vallecano, unde elenii au pierdut practic calificarea când au fost învinși cu 3-0.
“Rezultatul din Spania a fost nedrept și de coșmar, într-un coteț de găini, cu un teren pur și simplu inacceptabil. Dacă Rayo ar fi o echipă grecească, terenul lor nu ar primi licență“, a spus patronul formației elene, potrivit gazzetta.gr.
Ulterior, Iliopoulos a ținut să remarce gestul făcut de jucătorii lui Rayo după meci. În timp ce se bucurau alături de propriii lor suporteri pentru calificare, s-au oprit pentru a-i aplauda pe fotbaliștii de la AEK Atena, care ieșeau de pe teren
Îi felicit pe jucătorii lui Rayo pentru gestul lor. E demn să recunoști că AEK a fost superioară.
