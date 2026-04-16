Florentino Perez a luat decizia. Ce se întâmplă cu Arbeloa, după eliminarea din UEFA Champions League

Real Madrid a fost eliminată în sferturile UEFA Champions League de Bayern Munchen după 6-4 la general. Meciul retur a fost o nebunie: Real a condus de 3 ori, însă Bayern a revenit de fiecare dată, iar reușitele lui Diaz și Olise din finalul meciului au făcut ca Bayern să-și adjudece și meciul retur.

Arbeloa a criticat dur arbitrajul după partidă pentru decizia de a-l elimina pe Camavinga. Pentru antrenorul spaniol a fost însă ultimul meci pe banca Realului în UEFA Champions League. Cel puțin în acest mandat.

Florentino Perez a luat decizia

Real Madrid este la 9 puncte distanță de Barcelona în campionat, astfel că eliminarea în fața lui Bayern încheie sezonul în mare măsură, fără trofeu câștigat. Iar The Athletic scrie că Florentino Perez a decis că Arbeloa nu va continua pe banca Realului din sezonul viitor.

Eșecurile din La Liga, Copa del Rey și, acum, UEFA Champions League i-au semnat sentința. Până acum însă Perez nu a început în forță căutările pentru un nou antrenor din dorința de a-i oferi liniște lui Arbeloa cât timp echipa încă mai avea speranțe la un trofeu.

Acum însă încep negocierile. Pe lista lui Florentino Perez sunt în acest moment patru nume: Jurgen Klopp e principalul favorit și cel mai ușor de adus în condițiile în care nu antrenează nicăieri, iar colaborarea cu Red Bull poate fi oprită. Revenirea lui Zinedine Zidane ar fi o altă posibilitate, însă acesta pare că a luat deja decizia de a prelua naționala Franței după Mondial.