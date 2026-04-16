Florentino Perez a luat decizia. Ce se întâmplă cu Arbeloa, după eliminarea din UEFA Champions League

Real Madrid a fost eliminată în sferturile UEFA Champions League de Bayern Munchen după 6-4 la general. Meciul retur a fost o nebunie: Real a condus de 3 ori, însă Bayern a revenit de fiecare dată, iar reușitele lui Diaz și Olise din finalul meciului au făcut ca Bayern să-și adjudece și meciul retur.
Arbeloa a criticat dur arbitrajul după partidă pentru decizia de a-l elimina pe Camavinga. Pentru antrenorul spaniol a fost însă ultimul meci pe banca Realului în UEFA Champions League. Cel puțin în acest mandat.
Florentino Perez a luat decizia
Real Madrid este la 9 puncte distanță de Barcelona în campionat, astfel că eliminarea în fața lui Bayern încheie sezonul în mare măsură, fără trofeu câștigat. Iar The Athletic scrie că Florentino Perez a decis că Arbeloa nu va continua pe banca Realului din sezonul viitor.
Eșecurile din La Liga, Copa del Rey și, acum, UEFA Champions League i-au semnat sentința. Până acum însă Perez nu a început în forță căutările pentru un nou antrenor din dorința de a-i oferi liniște lui Arbeloa cât timp echipa încă mai avea speranțe la un trofeu.
Acum însă încep negocierile. Pe lista lui Florentino Perez sunt în acest moment patru nume: Jurgen Klopp e principalul favorit și cel mai ușor de adus în condițiile în care nu antrenează nicăieri, iar colaborarea cu Red Bull poate fi oprită. Revenirea lui Zinedine Zidane ar fi o altă posibilitate, însă acesta pare că a luat deja decizia de a prelua naționala Franței după Mondial.
Alți doi antrenori de pe lista lui Perez vor fi prezenți la Campionatul Mondial, astfel că pregătirea viitorului sezon ar fi mai dificilă. Didier Deschamps urmează să plece de la naționala Franței pe care a pregătit-o în ultimii 14 ani și este pe placul lui Perez.
Însă antrenorul cu cele mai mari șanse este Mauricio Pochettino. Actualul selecționer al Statelor Unite ar accepta cu ușurință o ofertă de la Real Madrid, lucru care nu poate fi spus despre contracandidații săi.
