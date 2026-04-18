A murit o legendă uriașă din sport! Recordul uluitor pe care l-a deținut până acum doi ani

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 9:28

Oscar Schimdt, în timpul unui meci / Getty Images

Oscar Schmidt, unul dintre cei mai mari jucători de baschet care nu au pășit niciodată în NBA, s-a stins din viață vineri la vârsta de 68 de ani. Fostul jucător brazilian, care până în 2024 a deținut un record uluitor, a fost un adevărat simbol pentru țara sa, alegând să refuze oferte din liga americană pentru a putea să își reprezinte naționala.

Lumea sportului mondial a mai pierdut o figură importantă vineri în persoana lui Oscar Schimdt, fostul jucător care mult timp a deținut recordul pentru cele mai multe puncte marcate în istoria baschetului, bornă doborâtă recent de LeBron James. Potrivit marca.com, care citează la rândul său alte site-uri, Schimdt a fost spitalizat după ce nu s-a simțit bine acasă, iar vineri decesul său a fost confirmat.

Cariera remarcabilă a lui Oscar Schimdt, un jucător de legendă și fără NBA în CV

Poreclit “Mâna sfântă” pentru acuratețea aruncărilor sale, Schimdt și-a petrecut cariera în trei țări: Brazilia, Italia și Spania. Și-a început aventura în baschetul profesionist la 16 ani la Palmeiras și și-a trecut în CV echipe precum Sirio, America de Rio, JuveCaserta, Pavia, Valladolid, Corinthians, Bandeirantes și Flamengo, alegând să se retragă la vârsta remarcabilă de 45 de ani.

La nivel de echipe de club, Schmidt nu a fost lipsit de oferte din NBA, însă a preferat să spună “pas”, pentru că atunci regulile FIBA interziceau unui jucător din cea mai tare ligă din lume să evolueze pentru propria națională: “Cea mai ușoară decizie pe care am luat-o“, povestea brazilianul mai târziu, în 2019.

Cu Brazilia, jucătorul de 2,06 a articipat la cinci ediții la rând ale Jocurilor Olimpice, de la Moscova 1980 până la Atlanta 1996. Cea mai mare performanță alături de naționala sa a venit în 1987, când Brazilia a câștigat Jocurile Panamericane, câștigând finala chiar contra Statelor Unite ale Americii. În 1978, naționala din America de Sud a mai avut un rezultat remarcabil, bronz la Campionatul Mondial.

De-a lungul carierei sale, Schimdt a înscris 49.737 de puncte, un record care a stat în picioare până pe 2 aprilie 2024, când a fost depășit până la urmă de LeBron James. În 2013, a fost inclus în “Hall of Fame”-ul din baschetul american, meritele sale fiind recunoscute în ciuda faptului că nu a jucat în NBA.

În ultimii 15 ani ai vieții sale, Schimdt s-a confruntat cu o problemă medicală cruntă, o tumoare pe creier. Pe 17 aprilie, legendarul jucător s-a stins din viață în regiunea metropolitană Sao Paulo, lăsând în urmă o carieră legendară.

