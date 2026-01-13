Joao Cancelo a semnat cu Barcelona - Antena Sport

Joao Cancelo se întoarce la Barcelona, unde a fost împrumutat până la sfârşitul sezonului de la echipa saudită Al Hilal, a anunţat marţi clubul catalan.

Internaţionalul portughez în vârstă de 31 de ani a purtat deja culorile Barcelonei în sezonul 2023-2024, perioadă în care a fost împrumutat de la fostul său club, Manchester City.

Joao Cancelo, la Barcelona

La încheierea împrumutului său, la sfârşitul lui iunie, el va reveni la Al Hilal.

Joao Cancelo a mai purtat tricoul echipelor Valencia, Inter Milano, Juventus şi Bayern Munchen, la ultima dintre acestea fiind împrumutat tot de Manchester City.

Palmaresul său impresionant include un campionat al Germaniei, trei campionate ale Angliei, un campionat al Italiei, precum şi o Ligă a Naţiunilor cu Portugalia în 2019.