Home | Fotbal | La Liga | Jose Emilio Santamaria, legenda lui Real Madrid, a murit la 96 de ani

Jose Emilio Santamaria, legenda lui Real Madrid, a murit la 96 de ani

Dan Roșu Publicat: 15 aprilie 2026, 14:24

Comentarii
Jose Emilio Santamaria, legenda lui Real Madrid, a murit la 96 de ani

Jose Emilio Santamaria - foto: Real Madrid

Jose Emilio Santamaría, component al legendarei echipe Real Madrid care a câştigat cele cinci Cupe ale Europei între 1956 şi 1960, a decedat la vârsta de 96 de ani. O figură istorică a clubului alb care, din apărare, a fost martorul excepţional al performanţelor pe care acea echipă Real Madrid le-a înregistrat în toată Europa, cu Gento, Puskas, Kopa, Rial… şi, desigur, Di Stéfano, relatează AP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

José Emilio Santamaría Iglesias s-a născut la Montevideo (Uruguay) în 1929. A crescut ca fotbalist în academia Clubului Nacional de Football din Montevideo, strălucind încă de atunci ca fundaş central, deşi antrenorul uruguayan Enrique Fernández, care a preluat conducerea echipei naţionale după ce a triumfat la Barcelona, a fost cel care i-a văzut calităţile pentru a deveni fundaş central dreapta. Din această poziţie a scris istorie în fotbal, deşi nu a reuşit să fie convocat pentru Cupa Mondială din 1950, pe care Uruguayul avea să o câştige în urma celebrului „Maracanazo”.

Jose Emilio Santamaria a murit la 96 de ani

A participat însă la următoarea Cupă Mondială, cea din 1954 din Elveţia, unde s-a remarcat atât de mult încât a atras atenţia Realului Madrid, care s-a aruncat în cursa pentru transferul său, lucru pe care l-a reuşit în 1957. Iar restul este istorie: la Madrid a jucat 337 de meciuri pe parcursul a nouă sezoane, a marcat două goluri şi a fost o piesă fundamentală a acelei echipe care s-a impus în primele cinci ediţii ale Cupei Europei, între 1956 şi 1960; el a ridicat trei dintre acestea şi a adăugat, de asemenea, „La Sexta”, în 1966, în acel Madrid al „yeyés”. La acestea s-au adăugat, de asemenea, şase titluri de campion, o Cupă Intercontinentală şi o Cupă a Generalului.

Integrarea sa în Spania a fost atât de profundă încât a ajuns să joace pentru naţionala spaniolă, în 16 meciuri între 1958 şi 1962. A participat cu echipa naţională la Cupa Mondială din Chile din 1962, unde a disputat două meciuri în faza grupelor.

S-a retras în 1966 şi şi-a început cariera de antrenor la echipele de juniori ale clubului Real Madrid. În 1968 a antrenat echipa olimpică a Spaniei la Jocurile Olimpice de la Mexico, iar în 1971 a fost angajat ca antrenor al clubului Espanyol, funcţie pe care a ocupat-o timp de şapte sezoane.

Reclamă
Reclamă

A antrenat din nou echipa olimpică în 1980, la Jocurile Olimpice de la Moscova. În acelaşi an a fost numit selecţioner naţional pentru a conduce Spania la Cupa Mondială care urma să aibă loc în ţara noastră în 1982. După Cupa Mondială, s-a retras de pe banca tehnică.

Un om prietenos şi mereu deschis către presă pentru a vorbi despre anii săi de glorie, el şi-a amintit pentru AS, în august 2022, de perioada petrecută la Real Madrid şi de afecţiunea pe care o avea pentru club: „Real Madrid avea grijă de tine chiar şi în ceea ce priveşte gestionarea economiilor tale. Fiul meu, când era un bebeluş de un an, a rămas timp de şase luni doar cu mine la Madrid, pentru că soacra mea s-a îmbolnăvit şi soţia mea a trebuit să plece cu ea în Uruguay.

Real Madrid m-a susţinut în tot acest timp, iar viaţa mea se rezuma doar la antrenamente, la jocurile cu Real Madrid şi la îngrijirea copilului. Nu-mi puteam imagina altă viaţă. Real Madrid te ascultă, are grijă de tine, te plăteşte şi îţi oferă prestigiu. Îţi oferă totul”.

Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
Reclamă

A fost, înainte de toate, un apărător al spiritului clubului, al filosofiei conform căreia exigenţa albilor este maximă: „Toţi cei care semnează cu Madridul sunt obligaţi să cunoască istoria Madridului, să li se explice. Aşa este mai uşor să obţii ceea ce s-a obţinut. Madridul nu poate pierde pentru că joacă întotdeauna pentru a câştiga. În ziua în care pierzi, trebuie să te duci acasă şi să nu ieşi timp de o lună.

Aici nimeni nu renunţă până la final. Adversarii au simţit asta pe propria piele. Suporterii s-au molipsit de această nebunie şi de aceea sunt atât de mândri că sunt de la Madrid”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Observator
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Ce se întâmplă cu George Puşcaş la Dinamo: “Resimte dureri, îl ţin în loc!” Andrei Nicolescu anunţă noi transferuri. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu George Puşcaş la Dinamo: “Resimte dureri, îl ţin în loc!” Andrei Nicolescu anunţă noi transferuri. Exclusiv
14:58

Leo Messi, dat în judecată pentru fraudă. Proces de milioane de dolari
14:58

Florentino Perez, cu zâmbetul pe buze înainte de Bayern Munchen – Real Madrid: “Pentru asta suntem aici”
14:39

Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
14:37

“Au dat cu tămâie în vestiar”. Oficialii de la Rapid, surprinşi de ce se întâmplă la U Cluj: “Toată echipa stă-n biserică”
14:30

Ioan Ovidiu Sabău, propunere surpriză pentru echipa naţională: “Se vorbeşte foarte puţin. E unul dintre cei mai importanţi”
14:12

“Părinţii m-au învăţat asta”. Apelul făcut de Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată din Champions League
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”