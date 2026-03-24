Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a revenit de curând pe gazon după o accidentare la genunchi ce i-a dat mari bătăi de cap, însă starul francez ar fi putut să se întoarcă mult mai rapid în echipa de start a lui Alvaro Arbeloa, dacă staff-ul medical ar fi fost profesionist în totalitate.
Concret, presa din Spania anunță că medicii „los blancos” au comis o gafă uluitoare, care ar fi putut avea consecințe grave asupra jucătorului evaluat de Transfermarkt la 200 de milioane de euro.
Accidentarea lui Kylian Mbappe s-ar fi putut agrava
Kylian Mbappe suferise acum ceva timp o accidentare la genunchi, iar problema a devenit una tot mai mare pentru starul francez, care a revenit pe gazon abia la returul cu Manchester City, din optimile UEFA Champions League.
Presa din Spania a dezvăluit că recuperarea golgheterului „los blancos” a depins complet de staff-ul medical. Concret, aceștia menționează că doctorii au analizat genunchiul greșit la prima accidentare și i-au dat OK-ul lui Mbappe pentru a evolua, lucru care a agravat accidentarea.
Deși se zvonea că acesta ar reveni pe gazon imediat, situația a escaladat și Kylian a fost cât pe ce să rateze returul cu Manchester City, dar și jocul cu Atletico Madrid din campionat.
🚨 BREAKING: Real Madrid's medical staff diagnosed Kylian Mbappé's WRONG KNEE when he first got injured.
They checked his right knee, and told him everything's fine, when the actual injury was in his left knee.
He then went back to playing for Real Madrid while his knee was… pic.twitter.com/FveKD0hC2M
— Madrid Zone (@theMadridZone) March 24, 2026
