Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe

Daniel Işvanca Publicat: 24 martie 2026, 17:39

Kylian Mbappe / Profimedia

Kylian Mbappe a revenit de curând pe gazon după o accidentare la genunchi ce i-a dat mari bătăi de cap, însă starul francez ar fi putut să se întoarcă mult mai rapid în echipa de start a lui Alvaro Arbeloa, dacă staff-ul medical ar fi fost profesionist în totalitate.

Concret, presa din Spania anunță că medicii „los blancos” au comis o gafă uluitoare, care ar fi putut avea consecințe grave asupra jucătorului evaluat de Transfermarkt la 200 de milioane de euro.

Accidentarea lui Kylian Mbappe s-ar fi putut agrava

Kylian Mbappe suferise acum ceva timp o accidentare la genunchi, iar problema a devenit una tot mai mare pentru starul francez, care a revenit pe gazon abia la returul cu Manchester City, din optimile UEFA Champions League.

Presa din Spania a dezvăluit că recuperarea golgheterului „los blancos” a depins complet de staff-ul medical. Concret, aceștia menționează că doctorii au analizat genunchiul greșit la prima accidentare și i-au dat OK-ul lui Mbappe pentru a evolua, lucru care a agravat accidentarea.

Deși se zvonea că acesta ar reveni pe gazon imediat, situația a escaladat și Kylian a fost cât pe ce să rateze returul cu Manchester City, dar și jocul cu Atletico Madrid din campionat.

