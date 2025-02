Lamine Yamal a dat răspunsul, după ofertele stelare primite. Ce a spus despre viitorul lui la Barcelona - Antena Sport

Lamine Yamal, în timpul unui meci la Barcelona/Profimedia Lamine Yamal a oferit un răspuns ferm, atunci când a fost întrebat despre ofertele primite. Starul de la Barcelona a dat asigurări că nu se gândeşte să îi părăsească pe catalani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lamine Yamal este crescut în academia Barcelonei şi la doar 17 ani, a devenit jucător de bază în echipa lui Hansi Flick. Lamine Yamal a dat răspunsul, după ofertele stelare primite Au existat zvonuri conform cărora PSG l-a ofertat pe Lamine Yamal. Francezii le-ar fi plătit celor de la Barcelona suma uriaşă de 200 de milioane de euro, în schimbul starului catalanilor. Yamal a negat o astfel de situaţia şi a transmis că îi datorează totul Barcelonei, fiind echipa la care a crescut. Puştiul minune al trupei de pe Camp Nou a subliniat că i-ar fi imposibil să meargă la o altă echipă. „Nu m-au contactat, dar dacă ar fi contactat pe cineva din preajma mea, mi ar fi spus. În primul rând, mai presus de toate, pentru că am un contract şi după pentru că, eu cred că e imposibil să merg la alt club. Reclamă

Este singurul club la care am fost, în afară de la Torreta, care este echipa la care am început. Dar da, datorez totul Barcelonei. E locul unde am crescut, am fost şi în La Masia de la 12 ani, şi de la 7 ani joc pentru Barca”, a declarat Lamine Yamal, conform mundodeportivo.com.

Cota lui Lamine Yamal a „explodat”

Cota lui Lamine Yamal a „explodat”, după ultima actualizare a site-urilor de specialitate. Starul Barcelonei în vârstă de 17 ani l-a depășit pe Kylian Mbappe, în topul celor mai valoroși jucători.

După ultima actualizare a cotelor, Lamine Yamal a ajuns să valoreze suma de 180 de milioane de euro, cu o creștere de 30 de milioane de euro. Cota lui Kylian Mbappe a scăzut la suma de 160 de milioane de euro, astfel că starul francez este depășit în acest top de rivalul de la Barcelona.

