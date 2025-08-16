Barcelona a reuşit să-i înscrie pe Joan Garcia şi Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona a reuşit să-i înscrie pe Joan Garcia şi Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca

16 august 2025

Rashford, într-un meci amical pentru Barca / Profimedia Images

În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.

Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul numărul 1, Wojciech Szczesny nefiind nici el înscris.

Barcelona i-a înregistrat pe Joan Garcia şi Marcus Rashford în ziua meciului cu Mallorca

Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală din La Liga a aprobat absenţa de lungă durată a lui ter Stegen, permiţând Barça să economisească 80% din salariul său pentru a-şi reduce masa salarială. O absenţă mai mult sau mai puţin îndelungată a fost, de altfel, cauza unei dispute între club şi portarul german, înainte ca jucătorul să îngroape securea războiului.

Joan Garcia va fi legitimat pe toată durata sezonului, spre deosebire de Dani Olmo şi Pau Victor în sezonul trecut, care au trebuit să-şi reînnoiască înscrierile în ianuarie.

Englezul Marcus Rashford (împrumutat de la Manchester United) a primit, de asemenea, undă verde din partea ligii şi va juca în Insulele Baleare în cursul acestei seri.

În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi jucători care aşteaptă să fie înregistraţi, precum Wojciech Szczesny, Roony Bardghji, Gerard Martín şi Héctor Fort, aceştia vor trebui cu siguranţă să aştepte ca vânzarea biletelor VIP Camp Nou (în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro) să fie aprobată de ligă.

