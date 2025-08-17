Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca - Barcelona 0-3: "Nu mi-a plăcut meciul!" - Antena Sport

Închide meniul
Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul!”

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 9:20

Hansi Flick a vorbit după Mallorca – Barcelona 0-3. Antrenorul catalanilor a uimit pe toată lumea la interviu și s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi.

În prima repriză, Barcelona a făcut spectacol. Raphinha și Ferran Torres au dus scorul la 2-0. Mai apoi, Mallorca a fost lovită de două eliminări: Manu Morlanes, în minutul 33 și Vedat Muriqi, în minutul 39.

Ce a spus Hansi Flick după Mallorca – Barcelona 0-3

Chiar dacă adversarii au jucat în 9 oameni, catalanii nu au forțat și au marcat un nou gol abia în prelungiri, prin Lamine Yamal.

La interviul de la finalul partidei, Hansi Flick s-a declarat deranjat de relaxarea jucătorilor de la Barcelona. Acesta a spus că elevii săi ar fi trebuit să mai înscrie, având în vedere situația în care se aflau adversarii.

”Nu mi-a plăcut meciul. Sunt trei puncte importante, dar nu mi-a plăcut meciul. După 0-2 și cele două cartonașe roșii, echipa a jucat la 50%. Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut.

Cred că ar fi trebuit să continuăm să controlăm mingea și jocul, dar trebuie să înscriem. Iată ce pot spune: nu putem juca la 50 sau 60% din capacitate împotriva a nouă jucători”, a spus Hansi Flick.

Barcelona, debut perfect în La Liga

Barcelona a început perfect noul sezon din La Liga. În prima etapă, campioana Spaniei a evoluat pe terenul celor de la Mallorca, formaţie pe care a învins-o cu 3-0.

Cele trei goluri au fost marcate de Raphinha, Ferran Torres şi Lamine Yamal. Prima repriză a fost marcată de jocul extrem de dur al gazdelor. Din acest motiv, Mallorca a avut doi eliminaţi în decurs de şase minute în prima repriză.

Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga.

Prima repriză a fost plină de evenimente pe estadiu de Son Moix. Servit Lamine Yamal, Raphinha a deschis scorul în minutul 7, iar în minutul 23 Ferran Torres a făcut 2-0 pentru catalani. Gazdele au pierdut doi jucători în numai şase minute. Morlanes a primit al doilea galben în minutul 33 şi a părăsit terenul, pentru ca în minutul 38 Muriqi să faulteze, iar VAR-ul să chimbe culoare cartonaşului din galben în roşu.

Barcelona nu a profitat însă de inferioritatea numerică a gazdelor decât pentru ca Yamal să închidă tabela, în minutul 90+4, şi meciul s-a terminat cu o victorie cu 3-0 a elevilor lui Flick.

Cum a arătat echipa de start a Barcelonei, la meciul cu Mallorca: J. Garcia- E. Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Lopez, Raphinha – Torres

