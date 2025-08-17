Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca - Barcelona 0-3: "Nu mi-a plăcut meciul!" - Antena Sport

Hansi Flick a vorbit după Mallorca – Barcelona 0-3. Antrenorul catalanilor a uimit pe toată lumea la interviu și s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi.
În prima repriză, Barcelona a făcut spectacol. Raphinha și Ferran Torres au dus scorul la 2-0. Mai apoi, Mallorca a fost lovită de două eliminări: Manu Morlanes, în minutul 33 și Vedat Muriqi, în minutul 39.
Ce a spus Hansi Flick după Mallorca – Barcelona 0-3
Chiar dacă adversarii au jucat în 9 oameni, catalanii nu au forțat și au marcat un nou gol abia în prelungiri, prin Lamine Yamal.
La interviul de la finalul partidei, Hansi Flick s-a declarat deranjat de relaxarea jucătorilor de la Barcelona. Acesta a spus că elevii săi ar fi trebuit să mai înscrie, având în vedere situația în care se aflau adversarii.
”Nu mi-a plăcut meciul. Sunt trei puncte importante, dar nu mi-a plăcut meciul. După 0-2 și cele două cartonașe roșii, echipa a jucat la 50%. Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut.
Cred că ar fi trebuit să continuăm să controlăm mingea și jocul, dar trebuie să înscriem. Iată ce pot spune: nu putem juca la 50 sau 60% din capacitate împotriva a nouă jucători”, a spus Hansi Flick.
Barcelona, debut perfect în La Liga
Barcelona a început perfect noul sezon din La Liga. În prima etapă, campioana Spaniei a evoluat pe terenul celor de la Mallorca, formaţie pe care a învins-o cu 3-0.
Cele trei goluri au fost marcate de Raphinha, Ferran Torres şi Lamine Yamal. Prima repriză a fost marcată de jocul extrem de dur al gazdelor. Din acest motiv, Mallorca a avut doi eliminaţi în decurs de şase minute în prima repriză.