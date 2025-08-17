Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca - Barcelona 0-3: "Nu mi-a plăcut meciul!" - Antena Sport

Hansi Flick a vorbit după Mallorca – Barcelona 0-3. Antrenorul catalanilor a uimit pe toată lumea la interviu și s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi.

În prima repriză, Barcelona a făcut spectacol. Raphinha și Ferran Torres au dus scorul la 2-0. Mai apoi, Mallorca a fost lovită de două eliminări: Manu Morlanes, în minutul 33 și Vedat Muriqi, în minutul 39.

Ce a spus Hansi Flick după Mallorca – Barcelona 0-3

Chiar dacă adversarii au jucat în 9 oameni, catalanii nu au forțat și au marcat un nou gol abia în prelungiri, prin Lamine Yamal.

La interviul de la finalul partidei, Hansi Flick s-a declarat deranjat de relaxarea jucătorilor de la Barcelona. Acesta a spus că elevii săi ar fi trebuit să mai înscrie, având în vedere situația în care se aflau adversarii.

”Nu mi-a plăcut meciul. Sunt trei puncte importante, dar nu mi-a plăcut meciul. După 0-2 și cele două cartonașe roșii, echipa a jucat la 50%. Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut.