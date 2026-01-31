Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: "I-a închis «ușa în nas»" - Antena Sport

Presa spaniolă a dezvăluit că judecătoarea însărcinată cu anchetarea cazului Negreira, un scandal arbitral în care este implicată Barcelona, a respins cererea lui Real Madrid de a obţine documentele financiare ale catalanilor din perioada 2003-2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Justiţia consideră că cererile Real Madrid nu sunt “justificate”. În septembrie şi decembrie anul trecut, avocatul Merengue a solicitat judecătorului de instrucţie însărcinat cu cazul Negreira să îi divulge auditurile, rapoartele, anchetele interne şi documentele referitoare la acest dosar, pentru perioada cuprinsă între 2003 şi 2021. Ceea ce instanţa a refuzat vineri, potrivit Mundo Deportivo, citată de news.ro.

Laporta jubilează după decizia instanței judecătorești

“Ancheta solicitată de avocatul Molina în numele Real Madrid CF în documentele din 22 decembrie 2025 şi 26 septembrie 2025 nu este justificată, cu excepţia mărturiei lui Carlos Naval Biosca (fost delegat al Barça, n.r), care va avea loc pe 10 aprilie 2026 la ora 9:45“, se poate citi în decizia care precizează că este posibil un apel în termen de trei zile.

Fostul preşedinte al Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, s-a opus divulgării acestor documente către Real Madrid şi a câştigat procesul. Din partea lor, madrilenii doreau să aibă acces la cele peste 600 de documente transmise justiţiei de catalani în iulie 2023 pentru a determina dacă aceste plăţi erau justificate din punct de vedere economic, fiscal şi contractual.

După ce judecătoarea a respins cererea lui Real, Joan Laporta s-a arătat extrem de fericit: “Solicitarea nu a fost la locul ei, iar judecătoarea a decis astfel.