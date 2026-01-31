Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: "I-a închis «ușa în nas»" - Antena Sport

Presa spaniolă a dezvăluit că judecătoarea însărcinată cu anchetarea cazului Negreira, un scandal arbitral în care este implicată Barcelona, a respins cererea lui Real Madrid de a obţine documentele financiare ale catalanilor din perioada 2003-2021.
Justiţia consideră că cererile Real Madrid nu sunt “justificate”. În septembrie şi decembrie anul trecut, avocatul Merengue a solicitat judecătorului de instrucţie însărcinat cu cazul Negreira să îi divulge auditurile, rapoartele, anchetele interne şi documentele referitoare la acest dosar, pentru perioada cuprinsă între 2003 şi 2021. Ceea ce instanţa a refuzat vineri, potrivit Mundo Deportivo, citată de news.ro.
Laporta jubilează după decizia instanței judecătorești
“Ancheta solicitată de avocatul Molina în numele Real Madrid CF în documentele din 22 decembrie 2025 şi 26 septembrie 2025 nu este justificată, cu excepţia mărturiei lui Carlos Naval Biosca (fost delegat al Barça, n.r), care va avea loc pe 10 aprilie 2026 la ora 9:45“, se poate citi în decizia care precizează că este posibil un apel în termen de trei zile.
Fostul preşedinte al Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, s-a opus divulgării acestor documente către Real Madrid şi a câştigat procesul. Din partea lor, madrilenii doreau să aibă acces la cele peste 600 de documente transmise justiţiei de catalani în iulie 2023 pentru a determina dacă aceste plăţi erau justificate din punct de vedere economic, fiscal şi contractual.
După ce judecătoarea a respins cererea lui Real, Joan Laporta s-a arătat extrem de fericit: “Solicitarea nu a fost la locul ei, iar judecătoarea a decis astfel.
Mă bucur că judecătoarea i-a închis «ușa în nas» lui Real Madrid și i-a transmis că nu ăsta e sistemul prin care să caute informații despre Barca și să afle lucruri despre rivală. E vorba de a fi mai buni decât noi. Asta încearcă să facă“, a spus președintele catalanilor, potrivit marca.com.
Real Madrid, poziție clară în scandalul Negreira
Cazul Negreira continuă să divizeze rivalii istorici spanioli. În primăvara anului 2022, parchetul spaniol a deschis o anchetă preliminară pentru a analiza plăţile presupuse (peste 7,3 milioane de euro) ale FC Barcelona şi ale unor foşti conducători ai clubului către José María Enríquez Negreira, fost vicepreşedinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (CTA), între 2001 şi 2018.
Miza este de a determina dacă aceste sume au influenţat în vreun fel arbitrii şi competiţia, ceea ce clubul neagă, afirmând că acestea se refereau la rapoarte pentru a consilia clubul cu privire la chestiuni de arbitraj.
Indiferent de verdictul final al justiţiei, Real Madrid acuză deja favoritismul sistematic faţă de Barça, preşedintele Florentino Pérez vorbind despre “cel mai mare scandal din istoria fotbalului”, “o afacere care pătează imaginea sportului nostru şi subliniază necesitatea unei reforme radicale a structurilor arbitrajului spaniol”. Acest lucru a tensionat şi mai mult relaţiile dintre cele două cluburi.
- Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu, înaintea confruntării lui Rayo Vallecano cu Real Madrid
- Raphinha, declarație tranșantă despre Balonul de Aur: “Meritam să câștig”. Mesaj pentru Yamal și Dembele
- La Liga oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma primită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale
- Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid! Românul, văzut ca un posibil înlocuitor pentru Arbeloa
- Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo