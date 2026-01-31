Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: "I-a închis «ușa în nas»" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”

Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: “I-a închis «ușa în nas»”

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 18:05

Comentarii
Lovitură pentru Real Madrid în cazul Negreira. Joan Laporta jubilează: I-a închis «ușa în nas»

Laporta și Perez, în timpul unui meci din La Liga / Profimedia

Presa spaniolă a dezvăluit că judecătoarea însărcinată cu anchetarea cazului Negreira, un scandal arbitral în care este implicată Barcelona, a respins cererea lui Real Madrid de a obţine documentele financiare ale catalanilor din perioada 2003-2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Justiţia consideră că cererile Real Madrid nu sunt “justificate”. În septembrie şi decembrie anul trecut, avocatul Merengue a solicitat judecătorului de instrucţie însărcinat cu cazul Negreira să îi divulge auditurile, rapoartele, anchetele interne şi documentele referitoare la acest dosar, pentru perioada cuprinsă între 2003 şi 2021. Ceea ce instanţa a refuzat vineri, potrivit Mundo Deportivo, citată de news.ro.

Laporta jubilează după decizia instanței judecătorești

Ancheta solicitată de avocatul Molina în numele Real Madrid CF în documentele din 22 decembrie 2025 şi 26 septembrie 2025 nu este justificată, cu excepţia mărturiei lui Carlos Naval Biosca (fost delegat al Barça, n.r), care va avea loc pe 10 aprilie 2026 la ora 9:45“, se poate citi în decizia care precizează că este posibil un apel în termen de trei zile.

Fostul preşedinte al Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, s-a opus divulgării acestor documente către Real Madrid şi a câştigat procesul. Din partea lor, madrilenii doreau să aibă acces la cele peste 600 de documente transmise justiţiei de catalani în iulie 2023 pentru a determina dacă aceste plăţi erau justificate din punct de vedere economic, fiscal şi contractual.

După ce judecătoarea a respins cererea lui Real, Joan Laporta s-a arătat extrem de fericit: “Solicitarea nu a fost la locul ei, iar judecătoarea a decis astfel.

Reclamă
Reclamă

Mă bucur că judecătoarea i-a închis «ușa în nas» lui Real Madrid și i-a transmis că nu ăsta e sistemul prin care să caute informații despre Barca și să afle lucruri despre rivală. E vorba de a fi mai buni decât noi. Asta încearcă să facă“, a spus președintele catalanilor, potrivit marca.com.

Real Madrid, poziție clară în scandalul Negreira

Cazul Negreira continuă să divizeze rivalii istorici spanioli. În primăvara anului 2022, parchetul spaniol a deschis o anchetă preliminară pentru a analiza plăţile presupuse (peste 7,3 milioane de euro) ale FC Barcelona şi ale unor foşti conducători ai clubului către José María Enríquez Negreira, fost vicepreşedinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (CTA), între 2001 şi 2018.

Miza este de a determina dacă aceste sume au influenţat în vreun fel arbitrii şi competiţia, ceea ce clubul neagă, afirmând că acestea se refereau la rapoarte pentru a consilia clubul cu privire la chestiuni de arbitraj.

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă

Indiferent de verdictul final al justiţiei, Real Madrid acuză deja favoritismul sistematic faţă de Barça, preşedintele Florentino Pérez vorbind despre “cel mai mare scandal din istoria fotbalului”, “o afacere care pătează imaginea sportului nostru şi subliniază necesitatea unei reforme radicale a structurilor arbitrajului spaniol”. Acest lucru a tensionat şi mai mult relaţiile dintre cele două cluburi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
Fanatik.ro
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
19:06
Suporterii din Slobozia au răbufnit, iar Dorinel Munteanu a vorbit cu Andrei Prepeliță: “Trebuie să facă asta”
18:56
FC Argeş – UTA 0-1. Victorie mare pentru arădeni în lupta pentru un loc de play-off
18:32
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. Echipele de start. Moruțan este titular
18:27
FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer
18:17
Valentin Mihăilă, gol superb în Istanbul Bașakșehir – Rizespor! Românul, printre cei mai buni de pe teren
17:58
Ciprian Marica nu a ezitat! Cine îl va înlocui pe Denis Drăguș la barajul cu Turcia: „A muncit mult”
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate