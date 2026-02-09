Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat - Antena Sport

Sevilla și Girona au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 23-a din La Liga, dar meciul a fost marcat de un moment rar întâlnit pe terenurile de fotbal. Thomas Lemar, în minutul 2, a deschis scorul pentru catalani, în timp ce andaluzii au egalat târziu, în 90+2, prin Kike Salas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stuani a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty și l-a ratat

În minutul 90+6, Girona a obținut un penalty care îi putea aduce victoria pe stadionul Ramón Sánchez-Pizjuán. În acel moment, antrenorul catalanilor, Michel, a decis să facă o schimbare ciudată.

L-a trimis pe gazon să execute pe veteranul Cristhian Stuani, în vârstă de 39 de ani. Uruguayanul, specialist al penalty-urilor, i-a luat locul lui Iván Martín și s-a dus direct să execute lovitura de la 11 metri.

A tras în stânga lui Vlachodimos, portarul Sevillei, însă grecul a ghicit colțul și a parat execuția. Imediat, arbitrul a fluierat finalul, meciul s-a încheiat 1-1, iar Girona a ratat șansa unei victorii importante, care ar fi săltat-o spre mijlocul clasamentului, departe de grijile retrogradării.

De regulă, Stuani “nu ratează niciodată”

La final, antrenorul Michel a spus că nu regretă decizia luată. “În mod normal, Stuani nu ratează niciodată. Dar azi n-a fost să fie. Dacă trebuie să risc cu cineva când un penalty trebuie marcat cu orice preț, atunci e cu Stuani“, a spus tehnicianul Gironei.