Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat - Antena Sport

Sevilla și Girona au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 23-a din La Liga, dar meciul a fost marcat de un moment rar întâlnit pe terenurile de fotbal. Thomas Lemar, în minutul 2, a deschis scorul pentru catalani, în timp ce andaluzii au egalat târziu, în 90+2, prin Kike Salas.
Stuani a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty și l-a ratat
În minutul 90+6, Girona a obținut un penalty care îi putea aduce victoria pe stadionul Ramón Sánchez-Pizjuán. În acel moment, antrenorul catalanilor, Michel, a decis să facă o schimbare ciudată.
L-a trimis pe gazon să execute pe veteranul Cristhian Stuani, în vârstă de 39 de ani. Uruguayanul, specialist al penalty-urilor, i-a luat locul lui Iván Martín și s-a dus direct să execute lovitura de la 11 metri.
A tras în stânga lui Vlachodimos, portarul Sevillei, însă grecul a ghicit colțul și a parat execuția. Imediat, arbitrul a fluierat finalul, meciul s-a încheiat 1-1, iar Girona a ratat șansa unei victorii importante, care ar fi săltat-o spre mijlocul clasamentului, departe de grijile retrogradării.
De regulă, Stuani “nu ratează niciodată”
La final, antrenorul Michel a spus că nu regretă decizia luată. “În mod normal, Stuani nu ratează niciodată. Dar azi n-a fost să fie. Dacă trebuie să risc cu cineva când un penalty trebuie marcat cu orice preț, atunci e cu Stuani“, a spus tehnicianul Gironei.
Ce e drept, Cristhian Stuani este, în mod normal, aproape o garanție pentru a transforma un penalty. Din 29 de execuții în cariera sa în La Liga, a marcat de 27 de ori. Până la Sevilla, ratase doar o dată, pe 22 octombrie 2022, într-un meci cu Almería.
“Astăzi mi-a venit rândul să ratez! Fotbalul te pune în permanență la încercare și trebuie mereu să înveți, mai ales în situațiile dificile. Dar dacă sunt sigur de ceva e că voi executa din nou penalty-uri“, a spus Stuani, după meciul de la Sevilla.
-
Girona este pe locul 12 în La Liga, cu 26 de puncte.
Sevilla e o poziție mai jos, pe 13, cu 25 de puncte.
- Real Madrid, victorie fără emoții cu Valencia. Echipa lui Arbeloa vine din nou la un punct de Barcelona
- Hansi Flick, gata să ia o decizie radicală la Bacelona! Cum influențează alegerile pentru funcția de președinte
- Barcelona s-a retras din Super Liga Europei! “Laporta îi dă lovitura mortală proiectului lui Florentino”
- Meciul lui Andrei Rațiu, amânat dintr-un motiv cum rar se vede. Decizia luată după scandalul făcut de Rayo
- O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat