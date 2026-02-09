Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat - Antena Sport

Închide meniul
Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat

Ionuţ Axinescu Publicat: 9 februarie 2026, 17:26

Penalty-ul executat de Stuani / Captură DAZN

Sevilla și Girona au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 23-a din La Liga, dar meciul a fost marcat de un moment rar întâlnit pe terenurile de fotbal. Thomas Lemar, în minutul 2, a deschis scorul pentru catalani, în timp ce andaluzii au egalat târziu, în 90+2, prin Kike Salas.

Stuani a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty și l-a ratat

În minutul 90+6, Girona a obținut un penalty care îi putea aduce victoria pe stadionul Ramón Sánchez-Pizjuán. În acel moment, antrenorul catalanilor, Michel, a decis să facă o schimbare ciudată.

L-a trimis pe gazon să execute pe veteranul Cristhian Stuani, în vârstă de 39 de ani. Uruguayanul, specialist al penalty-urilor, i-a luat locul lui Iván Martín și s-a dus direct să execute lovitura de la 11 metri.

A tras în stânga lui Vlachodimos, portarul Sevillei, însă grecul a ghicit colțul și a parat execuția. Imediat, arbitrul a fluierat finalul, meciul s-a încheiat 1-1, iar Girona a ratat șansa unei victorii importante, care ar fi săltat-o spre mijlocul clasamentului, departe de grijile retrogradării.

De regulă, Stuani “nu ratează niciodată”

La final, antrenorul Michel a spus că nu regretă decizia luată. “În mod normal, Stuani nu ratează niciodată. Dar azi n-a fost să fie. Dacă trebuie să risc cu cineva când un penalty trebuie marcat cu orice preț, atunci e cu Stuani“, a spus tehnicianul Gironei.

Ce e drept, Cristhian Stuani este, în mod normal, aproape o garanție pentru a transforma un penalty. Din 29 de execuții în cariera sa în La Liga, a marcat de 27 de ori. Până la Sevilla, ratase doar o dată, pe 22 octombrie 2022, într-un meci cu Almería.

Astăzi mi-a venit rândul să ratez! Fotbalul te pune în permanență la încercare și trebuie mereu să înveți, mai ales în situațiile dificile. Dar dacă sunt sigur de ceva e că voi executa din nou penalty-uri“, a spus Stuani, după meciul de la Sevilla.

  • Sevilla e o poziție mai jos, pe 13, cu 25 de puncte.

