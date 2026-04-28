Revenire de excepție pe banca celor de la Real Madrid! Jose Mourinho, marele favorit pentru înlocuirea lui Arbeloa

Daniel Işvanca Publicat: 28 aprilie 2026, 16:11

Jose Mourinho / Profimedia

Real Madrid va trece printr-un proces de reconstrucție la finalul acestui sezon, iar Florentino Perez se va ocupa în mod special de aducerea unui nou antrenor, care să îi ia locul pe bancă lui Alvaro Arbeloa.

La 11 puncte în spatele rivalei Barcelona, „los blancos” sunt ca și ieșiți din cursa pentru ultimul trofeu la care s-ar fi putut bate. Asta l-a nemulțumit pe cel mai important om din cadrul clubului, care ar fi început deja discuțiile pentru aducerea lui Jose Mourinho.

Jose Mourinho, tot mai aproape de revenirea pe ”Bernabeu”

Jose Mourinho are un sezon impresionant alături de Benfica Lisabona, fiind în continuare neînvins pe banca grupării portugheze în campionatul intern. Tehnicianul în vârstă de 63 de ani nu a exclus varianta unei plecări la finalul acestui sezon, iar vestea momentului este dată de publicația The Athletic.

Concret, sursa citată menționează că „The Special One” este principala variantă de înlocuitor pentru Alvaro Arbeloa, fiind soluția cea mai discutată în cadrul clubului madrilen, relația sa cu Florentino Perez fiind una excepțională.

Plecat de la Madrid în vara anului 2013, Mourinho a spus în repetate rânduri că s-a simțit excelent la gruparea de pe ”Bernabeu” și că visează la o revenire pe banca „los blancos” într-un viitor nu foarte îndepărtat.

  • 4 trofee a cucerit Jose Mourinho în cei 3 ani petrecuți la Real Madrid

