Revenire de excepție pe banca celor de la Real Madrid! Jose Mourinho, marele favorit pentru înlocuirea lui Arbeloa

Real Madrid va trece printr-un proces de reconstrucție la finalul acestui sezon, iar Florentino Perez se va ocupa în mod special de aducerea unui nou antrenor, care să îi ia locul pe bancă lui Alvaro Arbeloa.
La 11 puncte în spatele rivalei Barcelona, „los blancos” sunt ca și ieșiți din cursa pentru ultimul trofeu la care s-ar fi putut bate. Asta l-a nemulțumit pe cel mai important om din cadrul clubului, care ar fi început deja discuțiile pentru aducerea lui Jose Mourinho.
Jose Mourinho, tot mai aproape de revenirea pe ”Bernabeu”
Jose Mourinho are un sezon impresionant alături de Benfica Lisabona, fiind în continuare neînvins pe banca grupării portugheze în campionatul intern. Tehnicianul în vârstă de 63 de ani nu a exclus varianta unei plecări la finalul acestui sezon, iar vestea momentului este dată de publicația The Athletic.
Concret, sursa citată menționează că „The Special One” este principala variantă de înlocuitor pentru Alvaro Arbeloa, fiind soluția cea mai discutată în cadrul clubului madrilen, relația sa cu Florentino Perez fiind una excepțională.
Plecat de la Madrid în vara anului 2013, Mourinho a spus în repetate rânduri că s-a simțit excelent la gruparea de pe ”Bernabeu” și că visează la o revenire pe banca „los blancos” într-un viitor nu foarte îndepărtat.
- 4 trofee a cucerit Jose Mourinho în cei 3 ani petrecuți la Real Madrid
🚨🚨 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐉𝐎𝐒𝐄 𝐌𝐎𝐔𝐑𝐈𝐍𝐇𝐎 𝐈𝐒 𝐅𝐋𝐎𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐄𝐙'𝐒 𝐓𝐎𝐏 𝐂𝐇𝐎𝐈𝐂𝐄 𝐓𝐎 𝐓𝐀𝐊𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑 𝐀𝐓 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃, 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 @THEATHLETICFC 👀
"Multiple sources say the decision on Madrid’s next coach is being… pic.twitter.com/ICdBR7nNaI
— 433 (@433) April 28, 2026
- Barcelona insistă pentru transferul lui Julian Alvarez. Mutarea uriaşă pregătită de catalani
- Florentino Perez schimbă foaia la Real Madrid! Decizia luată în privinţa noului antrenor de pe Bernabeu
- Un nou scandal la Real Madrid! Dani Carvajal, surprins în timp ce îl ironiza pe Trent Alexander-Arnold
- Alertă la Madrid! Care este starea lui Kylian Mbappe, cu 13 zile înainte de El Clasico
- Lovitura pregătită de Simeone. Un jucător uriaș de la Liverpool, la un pas de Atletico