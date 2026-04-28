Florentino Perez schimbă foaia la Real Madrid! Decizia luată în privinţa noului antrenor de pe Bernabeu

Alex Masgras Publicat: 28 aprilie 2026, 12:52

Florentino Perez a început deja căutările unui noi antrenor la Real Madrid. Zilele lui Alvaro Arbeloa pe Bernabeu sunt numărate, după eliminarea din UEFA Champions League încă din faza sferturilor de finală. În condiţiile în care a rămas doar o chestiune de timp până când Barcelona va deveni matematic campioană în La Liga, plus eliminarea ruşinoasă din Cupa Spaniei, cu Albacete, Real Madrid va încheia un nou sezon dezastruos, fără trofee.

Acest sezon nu a fost lipsit de controverse şi scandaluri. Xabi Alonso a plecat de la echipă după înfrângerea din Supercupa Spaniei în faţa Barcelonei, iar modul în care s-a despărţit de madrileni i-a pus într-o lumină proastă pe jucători.

Florentino Perez, control absolut! El va lua decizia în privinţa viitorului antrenor de la Real Madrid

Florentino Perez este pregătit să înceapă un nou capitol sezonul viitor, motiv pentru care a început deja căutările pentru un nou antrenor. Recent a apărut informaţia că Jose Mourinho, fost antrenor pe Bernabeu, şi-ar fi exprimat dorinţa de a reveni la Real Madrid.

Indiferent dacă sunt adevărate sau nu zvonurile legate de antrenorul portughez, un lucru este sigur. Potrivit lui Fabrizio Romano, care citează El Mundo, Florentino Perez va fi cel care va decide cine va fi noul antrenor al lui Real Madrid, întreg procesul de recrutare fiind în mâinile sale. Sursa menţionată mai sus susţine că Perez nu se va îndepărta în totalitate de cercul său restrâns cu care se sfătuieşte, dar nici nu se va mai lăsa influenţat uşor de alte voci.

Pentru Real Madrid urmează meciul de pe terenul lui Espanyol. În cazul în care Barcelona se impune la Osasuna, iar madrilenii nu câştigă meciul din deplasare, atunci titlul merge la echipa lui Hansi Flick. Mai mult, acest scenariu îi va pune într-o situaţie şi mai complicată pe jucătorii lui Arbeloa.

Primul meci cu Barcelona campioană ar urma să fie chiar El Clasico de pe Camp Nou, iar spaniolii se întreabă dacă Real Madrid va oferi garda de onoare în cazul în care titlul va fi adjudecat de catalani la finalul acestei săptămâni.

