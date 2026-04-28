Un nou scandal la Real Madrid! Dani Carvajal, surprins în timp ce îl ironiza pe Trent Alexander-Arnold

Real Madrid traversează o perioadă de coşmar. Echipa de pe Bernabeu va încheia, cel mai probabil, sezonul fără trofeu câştigat, în condiţiile în care a rămas doar o chestiune de timp până când Barcelona va deveni matematic campioană în La Liga. În Cupa Spaniei a suferit o înfrângere umilitoare, contra celor de la Albacete, în timp ce în Liga Campionilor a fost eliminată de Bayern Munchen.

În ultima etapă de campionat, Real Madrid a remizat pe terenul celor de la Betis Sevilla, scor 1-1. Madrilenii au condus, dar a reuşit să egaleze pe final.

Dani Carvajal l-a ironizat pe Trent Alexander-Arnold chiar în timpul meciului Betis Sevilla – Real Madrid 1-1

Dani Carvajal a fost rezervă neutilizată în acest meci, dar căpitanul lui Real Madrid a reuşit să apară în prim-plan de pe banca de rezerve, la câteva zile după încheierea partidei.

În timpul duelului de la Sevilla, Trent Alexander-Arnold s-a repliat foarte greu în momentu în care Betis a plecat pe contraatac. O cameră fixată pe banca de rezerve a madrilenilor a surprins reacţia lui Dani Carvajal atunci când englezul revenea cu greu în apărare. Căpitanul lui Real Madrid şi-a ironizat colegul şi a făcut semne că acesta se plimbă pe teren.

Gestul lui Carvajal a dat naştere unor discuţii în Spania, mulţi fiind de părere că reacţia căpitanului de la Real Madrid nu este una potrivită, chiar dacă Trent Alexander-Arnold a părut să trateze superficial faza respectivă. (VEZI AICI FAZA)