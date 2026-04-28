Un nou scandal la Real Madrid! Dani Carvajal, surprins în timp ce îl ironiza pe Trent Alexander-Arnold

Real Madrid traversează o perioadă de coşmar. Echipa de pe Bernabeu va încheia, cel mai probabil, sezonul fără trofeu câştigat, în condiţiile în care a rămas doar o chestiune de timp până când Barcelona va deveni matematic campioană în La Liga. În Cupa Spaniei a suferit o înfrângere umilitoare, contra celor de la Albacete, în timp ce în Liga Campionilor a fost eliminată de Bayern Munchen.
În ultima etapă de campionat, Real Madrid a remizat pe terenul celor de la Betis Sevilla, scor 1-1. Madrilenii au condus, dar a reuşit să egaleze pe final.
Dani Carvajal l-a ironizat pe Trent Alexander-Arnold chiar în timpul meciului Betis Sevilla – Real Madrid 1-1
Dani Carvajal a fost rezervă neutilizată în acest meci, dar căpitanul lui Real Madrid a reuşit să apară în prim-plan de pe banca de rezerve, la câteva zile după încheierea partidei.
În timpul duelului de la Sevilla, Trent Alexander-Arnold s-a repliat foarte greu în momentu în care Betis a plecat pe contraatac. O cameră fixată pe banca de rezerve a madrilenilor a surprins reacţia lui Dani Carvajal atunci când englezul revenea cu greu în apărare. Căpitanul lui Real Madrid şi-a ironizat colegul şi a făcut semne că acesta se plimbă pe teren.
Gestul lui Carvajal a dat naştere unor discuţii în Spania, mulţi fiind de părere că reacţia căpitanului de la Real Madrid nu este una potrivită, chiar dacă Trent Alexander-Arnold a părut să trateze superficial faza respectivă. (VEZI AICI FAZA)
Un alt gest din timpul meciului cu Betis Sevilla care arată cât de tensionată este situaţia în vestiarul lui Real Madrid a fost surprins înainte de pauză. Carvajal, Mastantuono, Asencio şi Gonzalo s-au ridicat şi au mers către tunelul care duce la vestiare, în momentul în care arbitrul a fluierat un fault. Centralul a mai adăugat câteva secunde de prelungire, motiv pentru care câţiva jucători ai madrilenilor au revenit pe bancă, în timp ce Carvajal şi-a continuat drumul către vestiare, în timp ce Arbeloa îl privea, fără reacţie.
Pentru Real Madrid urmează meciul de pe terenul lui Espanyol. În cazul în care Barcelona se impune la Osasuna, iar madrilenii nu câştigă meciul din deplasare, atunci titlul merge la echipa lui Hansi Flick. Mai mult, acest scenariu îi va pune într-o situaţie şi mai complicată pe jucătorii lui Arbeloa. Primul meci cu Barcelona campioană ar urma să fie chiar El Clasico de pe Camp Nou, iar spaniolii se întreabă dacă Real Madrid va oferi garda de onoare în cazul în care titlul va fi adjudecat de catalani la finalul acestei săptămâni.
