"Pariul nu a dat roade" Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso! - Antena Sport

Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de către conducerea lui Real Madrid. Rezilierea s-a produs “amiabil”, a anunţat clubul madrilen, dar presa spaniolă a insistat că preşedintele Florentino Perez a decis să îl demită pe antrenorul spaniol.

Real Madrid a pierdut, 2-3, finala Supercupei Spaniei, disputată împotriva rivalei istorice, Barcelona. Alonso o lasă pe Real Madrid pe locul 2 în campionat, cu 45 de puncte, la 4 puncte în spatele liderului Barcelona.

Reacţia presei spaniole după demiterea “şoc” a lui Xabi Alonso

Marca.com este de părere că demiterea lui Xabi Alonso vine “într-un moment extrem de neaşteptat”. “Plecarea lui Xabi Alonso vine după înfrângerea suferită în finala Supercupei Spaniei împotriva Barcelonei, dar într-un moment în care antrenorul părea mai aproape de vestiar ca niciodată și își redresase situația, care era critică înainte de turneu”, a notat publicaţia citată.

“Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. Punct. E oficial. Așa se încheie o poveste care a început cu o melodie de basm, dar s-a terminat cu viori de coșmar. A fost o încercare chinuitoare pentru aproape toți cei implicați. O situație de nesuportat. A fost la conducere timp de 232 de zile, 34 de meciuri. Abia a îndeplinit 20% din contract. A semnat până pe 30 iunie 2028, trei sezoane. Dar acum totul s-a terminat. Este din cauza rezultatelor… și a sentimentului că echipa, chiar și cu atitudinea potrivită – una dintre cele mai persistente critici – nu funcționa. Sentimentul este că pariul pur și simplu nu a dat roade. Poate pentru că nu era momentul potrivit. Decizia este acum definitivă: Xabi este demis. Arbeloa va prelua conducerea echipei. «Era profesorului» s-a terminat. De comun acord. Dar la cererea lui Real Madrid”, a scris şi AS.com.

Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor

