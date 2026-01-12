"Pariul nu a dat roade" Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso! - Antena Sport

Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de către conducerea lui Real Madrid. Rezilierea s-a produs “amiabil”, a anunţat clubul madrilen, dar presa spaniolă a insistat că preşedintele Florentino Perez a decis să îl demită pe antrenorul spaniol.
Real Madrid a pierdut, 2-3, finala Supercupei Spaniei, disputată împotriva rivalei istorice, Barcelona. Alonso o lasă pe Real Madrid pe locul 2 în campionat, cu 45 de puncte, la 4 puncte în spatele liderului Barcelona.
Reacţia presei spaniole după demiterea “şoc” a lui Xabi Alonso
Marca.com este de părere că demiterea lui Xabi Alonso vine “într-un moment extrem de neaşteptat”. “Plecarea lui Xabi Alonso vine după înfrângerea suferită în finala Supercupei Spaniei împotriva Barcelonei, dar într-un moment în care antrenorul părea mai aproape de vestiar ca niciodată și își redresase situația, care era critică înainte de turneu”, a notat publicaţia citată.
“Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. Punct. E oficial. Așa se încheie o poveste care a început cu o melodie de basm, dar s-a terminat cu viori de coșmar. A fost o încercare chinuitoare pentru aproape toți cei implicați. O situație de nesuportat. A fost la conducere timp de 232 de zile, 34 de meciuri. Abia a îndeplinit 20% din contract. A semnat până pe 30 iunie 2028, trei sezoane. Dar acum totul s-a terminat. Este din cauza rezultatelor… și a sentimentului că echipa, chiar și cu atitudinea potrivită – una dintre cele mai persistente critici – nu funcționa. Sentimentul este că pariul pur și simplu nu a dat roade. Poate pentru că nu era momentul potrivit. Decizia este acum definitivă: Xabi este demis. Arbeloa va prelua conducerea echipei. «Era profesorului» s-a terminat. De comun acord. Dar la cererea lui Real Madrid”, a scris şi AS.com.
Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. La mai puţin 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei, madrilenii au decis să renunţe la serviciile antrenorului de 44 de ani.
“Real Madrid anunţă că s-a ajuns la o înţelegere de comun acord între club şi Xabi Alonso, iar antrenorul îşi încheie mandatul la prima echipă”, a anunţat Real Madrid, pe site-ul oficial. Imediat după anunţul plecării lui Xabi Alonso, Real Madrid a confirmat că Alvaro Arbeloa va prelua formaţia de pe Santiago Bernabeu.
Înfrângerea din finala cu Barcelona, scor 2-3, a fost decisivă pentru Xabi Alonso, cel care a ajuns pe Bernabeu în vară, în locul lui Carlo Ancelotti. Aşteptările erau uriaşe din partea antrenorului care a scris istorie la Bayer Leverkusen, dar jocul şi rezultatele nu au fost pe placul conducerii, care a luat această decizie radicală la mai puţin de 24 de ore de la fluierul final de la Jeddah.
Momente controversate la Real Madrid cu Xabi Alonso pe bancă
Un moment controversat a avut loc imediat după meci, atunci când Alonso le-a făcut semn jucătorilor lui Real Madrid să rămână pe teren, în timp ce jucătorii Barcelonei erau premiaţi. Mbappe le-a făcut însă semn colegilor să iasă de pe teren, iar jucătorii lui Real Madrid l-au urmat pe francez, lucru care a accentuat ideea că Xabi Alonso a pierdut vestiarul.
În luna octombrie, la duelul din La Liga câştigat în faţa Barcelonei, cu 2-1, Alonso l-a scos de pe teren pe Vinicius, iar brazilianul nu şi-a ascuns nemulţumirea. Ulterior, el şi-a cerut scuze pentru ieşirea sa nervoasă, dar în mesajul său nu l-a menţionat şi pe antrenorul spaniol, cu toate că făcuse referire la colegi şi la fani.
Pe banca lui Real Madrid, Xabi Alonso a condus echipa în 34 de meciuri. A câştigat 24 de meciuri, a remizat de 4 ori şi a pierdut 6 partide.
