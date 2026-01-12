Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Pariul nu a dat roade" Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso! - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | “Pariul nu a dat roade” Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso!

“Pariul nu a dat roade” Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso!

Bogdan Stănescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 19:48

Comentarii
Pariul nu a dat roade Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso!

Xabi Alonso la un meci, pe banca lui Real Madrid / Profimedia Images

Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de către conducerea lui Real Madrid. Rezilierea s-a produs “amiabil”, a anunţat clubul madrilen, dar presa spaniolă a insistat că preşedintele Florentino Perez a decis să îl demită pe antrenorul spaniol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a pierdut, 2-3, finala Supercupei Spaniei, disputată împotriva rivalei istorice, Barcelona. Alonso o lasă pe Real Madrid pe locul 2 în campionat, cu 45 de puncte, la 4 puncte în spatele liderului Barcelona.

Reacţia presei spaniole după demiterea “şoc” a lui Xabi Alonso

Marca.com este de părere că demiterea lui Xabi Alonso vine “într-un moment extrem de neaşteptat”. “Plecarea lui Xabi Alonso vine după înfrângerea suferită în finala Supercupei Spaniei împotriva Barcelonei, dar într-un moment în care antrenorul părea mai aproape de vestiar ca niciodată și își redresase situația, care era critică înainte de turneu”, a notat publicaţia citată.

“Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. Punct. E oficial. Așa se încheie o poveste care a început cu o melodie de basm, dar s-a terminat cu viori de coșmar. A fost o încercare chinuitoare pentru aproape toți cei implicați. O situație de nesuportat. A fost la conducere timp de 232 de zile, 34 de meciuri. Abia a îndeplinit 20% din contract. A semnat până pe 30 iunie 2028, trei sezoane. Dar acum totul s-a terminat. Este din cauza rezultatelor… și a sentimentului că echipa, chiar și cu atitudinea potrivită – una dintre cele mai persistente critici – nu funcționa. Sentimentul este că pariul pur și simplu nu a dat roade. Poate pentru că nu era momentul potrivit. Decizia este acum definitivă: Xabi este demis. Arbeloa va prelua conducerea echipei. «Era profesorului» s-a terminat. De comun acord. Dar la cererea lui Real Madrid”, a scris şi AS.com.

Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor

Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. La mai puţin 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei, madrilenii au decis să renunţe la serviciile antrenorului de 44 de ani.

Reclamă
Reclamă

“Real Madrid anunţă că s-a ajuns la o înţelegere de comun acord între club şi Xabi Alonso, iar antrenorul îşi încheie mandatul la prima echipă”, a anunţat Real Madrid, pe site-ul oficial. Imediat după anunţul plecării lui Xabi Alonso, Real Madrid a confirmat că Alvaro Arbeloa va prelua formaţia de pe Santiago Bernabeu.

Înfrângerea din finala cu Barcelona, scor 2-3, a fost decisivă pentru Xabi Alonso, cel care a ajuns pe Bernabeu în vară, în locul lui Carlo Ancelotti. Aşteptările erau uriaşe din partea antrenorului care a scris istorie la Bayer Leverkusen, dar jocul şi rezultatele nu au fost pe placul conducerii, care a luat această decizie radicală la mai puţin de 24 de ore de la fluierul final de la Jeddah.

Momente controversate la Real Madrid cu Xabi Alonso pe bancă

Un moment controversat a avut loc imediat după meci, atunci când Alonso le-a făcut semn jucătorilor lui Real Madrid să rămână pe teren, în timp ce jucătorii Barcelonei erau premiaţi. Mbappe le-a făcut însă semn colegilor să iasă de pe teren, iar jucătorii lui Real Madrid l-au urmat pe francez, lucru care a accentuat ideea că Xabi Alonso a pierdut vestiarul.

Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112
Reclamă

În luna octombrie, la duelul din La Liga câştigat în faţa Barcelonei, cu 2-1, Alonso l-a scos de pe teren pe Vinicius, iar brazilianul nu şi-a ascuns nemulţumirea. Ulterior, el şi-a cerut scuze pentru ieşirea sa nervoasă, dar în mesajul său nu l-a menţionat şi pe antrenorul spaniol, cu toate că făcuse referire la colegi şi la fani.

Pe banca lui Real Madrid, Xabi Alonso a condus echipa în 34 de meciuri. A câştigat 24 de meciuri, a remizat de 4 ori şi a pierdut 6 partide.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Observator
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Lovitură dură încasată de Cristiano Ronaldo! Ce i-a făcut antrenorul după ce a marcat în derby-ul Al Hilal – Al Nassr! Video
Fanatik.ro
Lovitură dură încasată de Cristiano Ronaldo! Ce i-a făcut antrenorul după ce a marcat în derby-ul Al Hilal – Al Nassr! Video
21:48
Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan
21:46
Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso
21:41
Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
21:08
VideoJurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Gemenele dau lovitura
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 4 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 5 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 6 O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”