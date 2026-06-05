Propunere surpriză de atacant pentru Barcelona! Conducerea catalanilor nici nu a stat la discuții

Barcelona este în căutarea unui atacant după plecarea lui Robert Lewandowski, iar varianta Julian Alvarez pare tot mai complicată, având în vedere cerințele exagerate ale celor de la Atletico Madrid.
Conducerea campioanei Spaniei a primit o propunere surpriză pentru postul de vârf, însă transferul fotbalistului ar putea costa mult, față de bugetul pe care catalanii și l-au stabilit.
Victor Osimhen, propus la Barcelona
Barcelona are nevoie de variante pe plan ofensiv pentru sezonul următor, mai ales că Hansi Flick a rămas și fără Robert Lewandowski, care are pe masă mai multe oferte din Europa, Arabia Saudită și America.
S-a discutat mult despre varianta Julian Alvarez, însă prețul cerut de Atletico Madrid este unul exagerat. Potrivit celor de la Diario Sport, Victor Osimhen a fost propus conducerii Barcelonei.
Atacantul celor de la Galatasaray este monitorizat de mai multe echipe europene, însă oficialii „blaugrana” sunt de părere că nu merită efortul pentru a-l aduce pe Camp Nou.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Victor Osimhen has been offered to Barcelona in the last few hours.
— @sport pic.twitter.com/V2c4Oe3i1C
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 5, 2026
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