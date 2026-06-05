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Propunere surpriză de atacant pentru Barcelona! Conducerea catalanilor nici nu a stat la discuții

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 17:11

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Propunere surpriză de atacant pentru Barcelona! Conducerea catalanilor nici nu a stat la discuții

Hansi Flick / Profimedia

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Barcelona este în căutarea unui atacant după plecarea lui Robert Lewandowski, iar varianta Julian Alvarez pare tot mai complicată, având în vedere cerințele exagerate ale celor de la Atletico Madrid.

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Conducerea campioanei Spaniei a primit o propunere surpriză pentru postul de vârf, însă transferul fotbalistului ar putea costa mult, față de bugetul pe care catalanii și l-au stabilit.

Victor Osimhen, propus la Barcelona

Barcelona are nevoie de variante pe plan ofensiv pentru sezonul următor, mai ales că Hansi Flick a rămas și fără Robert Lewandowski, care are pe masă mai multe oferte din Europa, Arabia Saudită și America.

S-a discutat mult despre varianta Julian Alvarez, însă prețul cerut de Atletico Madrid este unul exagerat. Potrivit celor de la Diario Sport, Victor Osimhen a fost propus conducerii Barcelonei.

Atacantul celor de la Galatasaray este monitorizat de mai multe echipe europene, însă oficialii „blaugrana” sunt de părere că nu merită efortul pentru a-l aduce pe Camp Nou.

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