Real Madrid a dat în judecată La Liga! Motivul deciziei care a șocat lumea fotbalului spaniol

Andrei Nicolae Publicat: 26 aprilie 2026, 17:56

Florentino Perez, în timpul unui eveniment / Profimedia

Real Madrid se află în centrul unui controverse la nivel administrativ în Spania, după ce clubul a decis să dea în judecată La Liga pentru aprobarea unui proiect care este susținut la nivel înalt în țara iberică, inclusiv la nivelul Ministerului de Interne.

Cei ce se ocupă de fotbalul din Spania au ajuns la un acord pentru crearea unui protocol care ar urma să prevină și să adreseze situațiile de discriminare, violență sau abuz de pe stadioanele de fotbal, ceva ce nu este agreat însă de clubul condus de Florentino Perez.

Motivul pentru care Real Madrid se opune protocolului în cauză

Potrivit jurnaliștilor spanioli de la marca.com, Realul a intentat un proces prin care a cerut anularea acordului la care a ajuns Comisia Delegată a La Liga, prin care s-a aprobat ghidul protocolului respectiv. Decizia luată de formația de pe Bernabeu a uimit lumea fotbalului din Spania, care nu înțelege de ce clubul este împotriva conducătorilor ligii, în frunte cu Javier Tebas.

În ceea ce privește explicația oferită de Real Madrid, formația a transmis că protocolul respectiv ar trebui să fie unul la care cluburile să apeleze voluntar, nu să fie obligate de La Liga să îl implementeze. “Liga l-a transformat într-un sistem coercitiv care forțează cluburile”, notează sursa citată anterior.

Real Madrid are deja propriul ei protocol împotriva situațiilor delicate, încă un aspect care șochează jurnaliștii și cluburile ce consideră că formația din capitala Spaniei își pătează reputația în acest fel.

