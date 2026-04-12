Real Madrid îi distruge planul Barcelonei. Unul dintre cei mai curtați jucători nu poate ajunge lângă Yamal

Victor Munoz este unul dintre cei mai în formă jucători din La Liga / Getty Images

Rivalitatea dintre Real Madrid și FC Barcelona este pe toate planurile. Și când vine vorba despre transferuri. Dovadă: Real este dispusă să facă orice pentru a distruge planurile catalanilor. Este vorba despre Victor Munoz, unul dintre jucătorii care au impresionat cel mai mult în acest sezon de La Liga.

Evoluțiile lui Munoz l-au adus inclusiv în naționala Spaniei, selecționerul Luis De la Fuente l-a chemat la ultima acțiune a campioanei europene și are șanse mari să prindă și lotul pentru Mondial.

Real îi interzice varianta Barcelona

Victor Munoz este unul dintre jucătorii crescuți de La Fabrica, academia lui Real Madrid, și la care clubul a renunțat cu ușurință. Munoz a ajuns vara trecută la Osasuna, însă Real a păstrat un as în mânecă.

Real Madrid are pentr următorii 3 ani clauză prin care poate să-l readucă pe Munoz. Pentru o sumă modică, de 8 milioane de euro vara aceasta, 9 milioane de euro vara viitoare și 10 milioane de euro în 2028. Asta în condițiile în care clauza de reziliere este de 40 de milioane de euro. Iar Real Madrid are și 50% dintr-un viitor transfer.

Însă clauza cea mai importantă din contractul lui Munoz, la fel ca în cazul unor alți jucători precum Nico Paz sau Jacobo, îi dă lui Real Madrid posibilitatea de a alege dacă jucătorul schimbă clubul. Cu alte cuvinte, nu poate să ajungă la un alt club, dacă Real nu își dă acordul. Iar spaniolii de la AS scriu că Barcelona s-a interesat de jucător, lucru aflat de Real Madrid care a transmis clar că nu îi va permite jucătorului să ajungă la marea rivală.