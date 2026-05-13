Dinamo pregăteşte o campanie de transferuri spectaculoasă! “Ne-am înţeles pe variantele de contract”

Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 11:54

Mai sunt două meciuri din play-off-ul Ligii 1 şi Dinamo e deja cu gândul la sezonul viitor. Andrei Nicolescu a anunţat că au început deja discuţiile pentru transferurile din această vară.

Chiar dacă nu a oferit nume de fotbalişti, preşedintele dinamoviştilor a dezvăluit că a ajuns la un numitor comun cu mai mulţi jucători.

”Pe câțiva îi știm, am discutat deja cu câțiva. Sunt vreo trei cu care deja am discutat și suntem în diverse stadii. (n.r. V-ați înțeles cu vreunul?) Pe variantele de contract, da, dar e o discuție și cu clubul.

Asta e o estimare pe care mi-e greu să o fac, pentru că antrenorul decide asta. Depinde de forma jucătorului, depinde cât de bine se pregătește jucătorul, iar cel mai bun exemplu este Soro. Soro și-a schimbat atitudinea, pregătirea și a ajuns titular de drept”, a spus Nicolescu, citat de digisport.ro.

Până la transferurile de la vară, Dinamo are în faţă un posibil baraj pentru Conference League cu FCSB. Asta dacă echipa lui Kopic va rămâne pe locul 4, iar trupa lui Becali va trece de Botoşani.

“Câinii roşii” au şi şansa de a termina pe poziţia a treia, care duce tot în Conference League. Pentru asta, are nevoie să recupereze diferenţa de 4 puncte faţă de CFR, echipa de pe locul 3 pe care o va întâlni sâmbătă. În ultima rundă, CFR joacă acasă cu FC Argeş şi Dinamo în deplasare cu U Cluj.

