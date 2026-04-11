Robert Lewandowski are oferta pe masă! Propunerea primită de atacantul polonez

Cu 17 goluri marcate în acest sezon pentru Barcelona, Robert Lewandowski rămâne liber de contract la finalul acestui sezon. Atacantul polonez are mai multe oferte pentru a continua în elita fotbalului european, iar una a venit chiar din partea clubului catalan.

Conducerea Barcelonei a negociat zilele acestea cu celebrul agent al polonezului și a trimis o propunere de prelungire a acordului scadent la 30 iunie 2026.

Robert Lewandowski, ofertat de Barcelona

Robert Lewandowski se află pe lista mai multor cluburi, contractul său cu Barcelona fiind scadent la finalul acestui sezon. Potrivit Mundo Deportivo, acesta a primit propunerea de prelungire a contractului, chiar din partea echipei catalane.

Cu oferte din Arabia Saudită, AC Milan și Chicago Fire, atacantul polonez are șanse mari să continue pe Camp Nou, ba chiar ar fi dispus să accepte un rol secundar, dacă ar fi adus un alt atacant de top.

Rămâne de văzut care va fi răspunsul lui Lewa, în condițiile în care noul contract ar veni la pachet și cu o micșorare salarială, pe lângă numărul mai mic de minute garantat de conducere.