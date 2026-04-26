UNIC! Chiar și accidentat, Lamine Yamal a ajuns la un record pe care nici Messi și Ronaldo nu l-au atins

Lamine Yamal s-a accidentat în meciul de etapa trecută cu Rayo Vallecano și nu va mai juca pentru Barcelona în acest sezon, însă speranțele spaniolilor sunt că Yamal va reveni la timp pentru Campionatul Mondial.

În ciuda accidentării și a faptului că nu a jucat în meciul de etapa aceasta, Yamal a fost desemnat cel mai bun jucător din La Liga luna aceasta.

Lamine Yamal bate un nou record

Lamine Yamal a fost primit premiul FIFA Player of the Month pentru a treia oară în acest sezon, după ce l-a primit și în noiembrie și decembrie 2025.

De când a fost creat acest premiu în 2013, niciun jucător nu a primit de trei ori într-un sezon acest premiu! Nici măcar Leo Messi sau Cristiano Ronaldo. În ceea ce îl privește pe portughez, el a câștigat acest premiu de trei ori în toți anii în care a fost la Real Madrid! În schimb, Messi a reușit de două ori să câștige într-un singur sezon de două ori premiul, în 2018 și 2019, la fel ca Antoine Griezmann. Diego Godin, Karim Benzema, Jude Bellingham și Kylian Mbappe au reușit într-un sezon să obțină două premii.

Însă nimeni până acum nu a obținut trei premii! Yamal a marcat 16 goluri în acest sezon de La Liga și a dat 11 assist-uri.