Lamine Yamal a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să reprezinte Spania: „M-am gândit să joc pentru Maroc, dar...” - Antena Sport

Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 minute, despre alegerea sa de a juca pentru Spania. Atacantul FC Barcelona a vorbit şi despre faima sa şi originile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat despre preferinţa sa de a reprezenta Spania în locul Marocului, Lamine Yamal, născut în Spania şi al cărui tată este marocan, explică: „În adâncul sufletului meu, m-am gândit să joc pentru Maroc, dar, în ciuda dragostei şi respectului pe care le nutresc pentru Maroc, mi-am dorit întotdeauna să joc la Euro. ”

Lamine Yamal a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să reprezinte Spania

Câştigător al competiţiei cu Spania în 2024, tânărul extremă (18 ani) se arată foarte optimist în ceea ce priveşte şansele echipei La Roja de a câştiga Cupa Mondială din 2026: „Da, Spania va câştiga”.

În cele din urmă, Yamal şi Jon Wertheim (prezentatorul emisiunii) au revenit asupra celebrităţii tânărului. Spaniolul recunoaşte că îi place să fie în centrul atenţiei, în ciuda anumitor constrângeri, cum ar fi dificultatea de a ieşi liber sau de a se bucura de activităţi simple pentru un tânăr de 18 ani: „De fapt, îmi place să fiu vedetă”.