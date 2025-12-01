Andre Duarte, prezentat oficial la FCSB! Campioana României, primul transfer al iernii - Antena Sport

Portughezul Andre Duarte (28 de ani) a semnat un contract valabil pe 2 sezoane cu FCSB. Fundaşul central care a evoluat în trecut pentru FCU Craiova este primul transfer al iernii pentru FCSB.
Becali a anunţat, recent, o “revoluţie” în lotul FCSB-ului, patronul campioanei dorind un nou titlu, care ar fi al treilea la rând pentru echipa lui.
Andre Duarte, prezentat oficial la FCSB
“Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare.
Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3.
Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB, pe Facebook.
Andre Duarte este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 1 milion de euro. Portughezul tocmai s-a despărţit de formaţia maghiară Ujpest. FCSB avea mare nevoie de un fundaş central în condiţiile în care Siyabonga Ngezana va fi la Cupa Africii, iar Joyskim Dawa încă nu s-a refăcut după o accidentare gravă.
