Când revin pe teren Miculescu şi Bîrligea. Mihai Stoica a dat ultimele veşti

FCSB are probleme în atac, acolo unde Bîrligea absentează deja de o lungă perioadă, iar la meciul cu Farul Constanţa s-a accidentat şi Miculescu. Fotbalistul a acuzat dureri, fiind înlocuit încă din minutul 22 de joc, iar potrivit lui Mihai Stoica nu este exclus să absenteze cu Petrolul.

Bîrligea a fost operat, iar oficialii de la FCSB speră ca acesa să fie refăcut până la meciul de baraj pentru Conference League.

„La controlul clinic de după meci (n.r. cu Farul Constanța), la Miculescu e OK, dar pe el îl chinuie o pubalgie. Nu știu dacă nu joacă cu Petrolul, vedem. S-ar putea să fie bine, vedem. Bîrligea e la limită pentru baraj în situația în care o să trecem de semifinala barajului.

Trebuie să ajungem noi acolo. Cum a fost în decembrie, accidentarea aia de pe Maracana, de la Belgrad, când s-au făcut eforturi mari să joace meciul cu Rapid, e cam aceeași situație. Cert e că între timp noi am profitat și având serviciile de la cel mai bun chirurg ORL din România, medicul Bogdan Mocanu, a reușit să scape și de problema asta a respirației, care îi provoca mari probleme”, a declarat Mihai Stoica, pentru Fanatik.

Partida FCSB – Petrolul, de vineri, 24 aprilie, ora 20:30, este prima de după plecarea lui Mirel Rădoi. Echipa va fi condusă de pe bancă de Lucian Filip (35 de ani) și Alin Stoica (46 de ani), care asigură intermatul.