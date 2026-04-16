2 milioane de euro pentru Jovo Lukic. Ofertă surpriză pentru jucătorul lui U Cluj

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 10:58

Încep să curgă ofertele pentru Jovo Lukic. Atacantul este golgheterul Ligii 1 din acest sezon şi are șanse mari să fie convocat la naționala Bosniei pentru Campionatul Mondial. Deja pentru el încep să fie vehiculate sume de transfer, iar după ce a reuşit o “dublă” contra Craiovei, două echipe au şi intrat în cursă pentru semnătura lui.

Conform unei publicații din țara sa natală, SportSport, Lukic este sus pe lista celor de la Beșiktaș. Potrivit Prima Sport, şi alte echipe sunt interesate de bosniac. FC Baltika Kaliningrad, locul 4 din Rusia, şi-a fi manifestat interesul pentru fotbalist, pentru care a şi făcut o ofertă de 2 milioane de euro. Jovo Lukic a anunţat clubul că nu este dispus să plece şi că speră să fie convocat pentru Mondial.

“Motivul principal a fost familia. Soţia lui s-a opus plecării în Rusia şi dacă e să plece, ar dori să joace în vest. Jovo se simte bine aici, a primit încredere, familia lui se simte bine la Cluj şi nu e nimeni disperat să plece”, au spus aproapiaţi ai fotbalistului, citaţi de Prima Sport.

Loading ... Loading ...
