Marius Măldăruşanu a răbufnit la conferinţa de presă şi anunţă că pleacă de la Hermannstadt: "99% nu semnez" - Antena Sport

Marius Măldăruşanu a avu un discurs dur la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Petrolul Ploieşti, din etapa a patra a play-out-ului Ligii 1. Partida contra „lupilor galbeni” vine într-un moment extrem de complicat pentru sibieni, după înfrângerea dureroasă în faţa Gloriei Buzău, pe teren propriu.

La finalul acestui meci, Marius Măldăruşanu a fost criticat de către acţionarul Ştefan Băcilă. Atât rezultatul, cât şi faptul că Ianis Stoica a fost lăsat pe bancă de către Măldăruşanu au dus la criticile din partea patronului.

Discursul dur al lui Marius Măldăruşanu despre plecarea de la FC Hermannstadt: „Merele stricate strică și restul merelor”

Lui Măldăruşanu nu i-au picat bine aceste critici şi este de părere că se încearcă destabilizarea clubului din Sibiu. Mai mult, el a dezvăluit că, în proporţie de 99%, nu va semna prelungirea contractului la vară:

„Ștefan (n.r. Băcilă), îl cunoaștem cu toții, este un tip sufletist, dar și impulsiv. De ce nu l-au sunat când am bătut Iașiul, când am bătut Rapidul, FCSB-ul, Sepsi? De ce? De ce l-au sunat acum? Pentru că cineva de lângă el îl știa supărat de înfrângere, de situația că nu a jucat Ianis și atunci, colo-colo, ’sună-l’, l-a sunat și a spus ce a spus. Este patron, poate să critice, însă ’Măldă, nu speli vasele, Măldă, nu ai făcut patul, Măldă, nu ai dus gunoiul’, dar Măldă mai dă și el cu aspiratorul, acum chiar așa nu fac nimic bun? Mă întreb și eu, e o nebuloasă în mintea mea acum. Lucrurile s-au stricat cam din vară ca atmosferă.

Vreau ca suporterii să știe că ce am construit nu am construit din fericire pe nisip, din păcate nu am construit în stâncă, mai sunt oameni care sapă în jurul fundației, dar îi asigur că fundația este încă puternică.