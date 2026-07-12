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Adrian Ilie, aroganţă la FCSB? “Nu știu cine s-a transferat de la Dinamo la FCSB, n-am idee”

Radu Constantin Publicat: 12 iulie 2026, 18:37

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Adrian Ilie, aroganţă la FCSB? Nu știu cine s-a transferat de la Dinamo la FCSB, n-am idee
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Adrian Ilie a fost ofertat de Gigi Becali să vină în staff-ul FCSB, dar a declinat în iarnă propunerea. Cu toate că transferul lui Gnahore la FCSB a fost intens mediatizat, Adrian Ilie a declarat că nu ştie nimic despre mutarea făcută de Becali.

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„Nu știu cine s-a transferat de la Dinamo la FCSB, n-am idee. Gnahore? Îi doresc succes la FCSB. Jucătorii sunt profesioniști. Eu ce trebuie să fac, să nu joc contra Stelei cu Valencia? Sau cu Valencia să nu joc cu Galatasaray sau Beșiktaș?”, a declarat Ilie.

Adrian Ilie a vorbit şi despre lupta la titlu în noul sezon. El vede Universitatea Craiova favorită.

“Craiova are un lot bun, FCSB, cu siguranță o să vrea mai mult în acest an, Gigi Becali este ambițios. Rapid, Dinamo, avem echipe care pot să câștige campionatul. Dar o favorită nu avem”, a mai spus fostul jucător al Generaţiei de Aur.

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