Adrian Ilie, aroganţă la FCSB? “Nu știu cine s-a transferat de la Dinamo la FCSB, n-am idee”

Adrian Ilie a fost ofertat de Gigi Becali să vină în staff-ul FCSB, dar a declinat în iarnă propunerea. Cu toate că transferul lui Gnahore la FCSB a fost intens mediatizat, Adrian Ilie a declarat că nu ştie nimic despre mutarea făcută de Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Nu știu cine s-a transferat de la Dinamo la FCSB, n-am idee. Gnahore? Îi doresc succes la FCSB. Jucătorii sunt profesioniști. Eu ce trebuie să fac, să nu joc contra Stelei cu Valencia? Sau cu Valencia să nu joc cu Galatasaray sau Beșiktaș?”, a declarat Ilie.

Adrian Ilie a vorbit şi despre lupta la titlu în noul sezon. El vede Universitatea Craiova favorită.

“Craiova are un lot bun, FCSB, cu siguranță o să vrea mai mult în acest an, Gigi Becali este ambițios. Rapid, Dinamo, avem echipe care pot să câștige campionatul. Dar o favorită nu avem”, a mai spus fostul jucător al Generaţiei de Aur.