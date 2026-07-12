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Fotbalistul căruia Ilie Dumitrescu i-a “blocat” transferul. “Cred că Gigi Becali a primit mesajul meu”

Radu Constantin Publicat: 12 iulie 2026, 19:25

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Fotbalistul căruia Ilie Dumitrescu i-a blocat transferul. Cred că Gigi Becali a primit mesajul meu
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Ilie Dumitrescu a vorbit despre campania de achiziţii aflată în curs la FCSB. Oficialul FRF crede că echipa naţională ar avea de câştigat dacă Drăgul şi Coman ar semna cu FCSB.

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“Îi recomand pentru FCSB pe Coman și pe Drăguș. Cei doi au fost obiectivele lui Gigi Becali, am avut o discuție cu el. Și-a exprimat dorința de a face aceste două transferuri, care din punctul meu de vedere ar ajuta-o și pe FCSB și echipa națională. Vorbim de doi jucători care sunt în vederile selecționerului.

Prima variantă pentru ei ar fi FCSB. Eu sper să ajungă în România și să crească nivelul Superligii și al FCSB-ului”, a spus Ilie Dumitrescu.

Ilie Dumitrescut a vorbit şi despre transferul lui Gnahore. Totodată, el crede că Gigi Becali i-a ascultat sfatul atunci când a decis să nu-l mai transfere pe Lixandru. Fotbalistul urma să plece în zona arabă, dar latifundiarul a decis să-l păstreze la FCSB şi pentru noul sezon.

“Gnahore a fost un lider incontestabil și un jucător cheie în tot ceea ce înseamnă structura lui Kopic. Prin el se făcea construcția, un jucător inteligent, se pliază pe ceea ce vrea FCSB. Va aduce un plus evident echipei, deși îmi place foarte mult și Lixandru.

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Pentru mine prima variantă este Lixandru, cred că a înțeles și Gigi asta, am văzut o declarație că Lixandru rămâne, că îi place. Cred că a primit mesajul meu de la distanță”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

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