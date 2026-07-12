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Scos din calcule de Daniel Pancu! Fotbalistul Rapidului își negociază plecarea și încearcă să rămână în Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 18:22

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Scos din calcule de Daniel Pancu! Fotbalistul Rapidului își negociază plecarea și încearcă să rămână în Liga 1

Jucătorii de la Rapid București / Sportpictures

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Daniel Pancu a făcut o adevărată reconstrucție la nivelul lotului odată cu revenirea la Rapid, dar până acum, giuleștenii stau prost la capitolul sosiri.

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Echipa alb-vișinie s-a despărțit de mai mulți jucători și este gata să se mai lipsească de încă unul. Kader Keita a fost trecut pe lista neagră și fotbalistul își negociază noul contract.

Kader Keita pleacă de la Rapid. Cu ce echipă din Liga 1 negociază

Rapid s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară și este gata să mai încheie socotelile cu încă unul. Golazo.ro anunță că Kader Keita este ca și plecat din Giulești.

Fotbalistul acuzat de ucidere din culpă după ce a acroșat o femeie într-un accident pe trecerea de pietoni este în negocieri avansate cu FC Argeș, echipă care a terminat sezonul trecut pe ultimul loc din play-off.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani ar urma să plece după doar un sezon petrecut la Rapid. 1,5 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului din Coasta de Fildeș.

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