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Universitatea Craiova i-a stabilit prețul lui Ștefan Baiaram! Cât solicită Mihai Rotaru pentru starul din Bănie

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 19:11

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Universitatea Craiova i-a stabilit prețul lui Ștefan Baiaram! Cât solicită Mihai Rotaru pentru starul din Bănie

Ștefan Baiaram / Sportpictures

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Ștefan Baiaram este tot mai aproape de despărțirea de Universitatea Craiova, starul din Bănie fiind dorit cu insistență de către belgienii de la Anderlecht.

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Aceștia au înaintat o primă ofertă pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani, refuzată de campioana României. Care este suma solicitată de Mihai Rotaru.

Ștefan Baiaram, pe lista celor de la Anderlecht

Ștefan Baiaram a început cum nu se putea mai bine sezonul și a punctat încă din primul meci oficial al oltenilor, în prima manșă a dublei cu Vitebsk, din UEFA Champions League.

Fotbalistul român este dorit cu insistență de către belgienii de la Anderlecht, care sunt gata să mai facă o ofertă pentru acesta, după ce oltenii au refuzat-o pe prima.

„Deși Anderlecht a anunțat transferul mijlocașului ofensiv Lukas Ambros, campania de achiziții a clubului belgian este departe de a se fi încheiat. Pe partea stângă, plecarea lui Nilson Angulo în urmă cu șase luni nu a fost încă acoperită în mod satisfăcător. În acest context, publicația La Dernière Heure relatează că Anderlecht este interesată de Ștefan Baiaram.

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Este vorba despre extrema celor de la Universitatea Craiova. Potrivit sursei citate, Anderlecht a înaintat deja o ofertă de 4 milioane de euro, însă Craiova solicită 5 milioane de euro, o sumă în concordanță cu valoarea sa de piață, estimată la 5 milioane de euro de Transfermarkt, precum și cu contractul său, valabil până în 2028”, au scris cei de la walfoot.be.

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