„A făcut RMN-uri peste RMN-uri”. Ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Motivul pentru care nu joacă la FCSB - Antena Sport

„A făcut RMN-uri peste RMN-uri”. Ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Motivul pentru care nu joacă la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 16:11

Dennis Politic, înaintea unui meci - Sport Pictures

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit motivul pentru care mijlocașul de 25 nu mai joacă la formația roș-albastră. 

Dennis Politic a evoluat doar 36 de minute la FCSB, în ultimele opt meciuri disputate de campioană, în toate competițiile. El a fost rezervă neutilizată inclusiv în duelul pierdut cu UTA în Cupa României, duel în care roș-albaștrii au utilizat mai mulți juniori. 

Ultimele detalii despre starea lui Dennis Politic 

Mihai Stoica a dezvăluit că Dennis Politic acuză dureri, acesta fiind motivul pentru care nu poate fi utilizat. Oficialul roș-albaștrilor a transmis că mijlocașul a efectuat mai multe RMN-uri, iar rezultatul acestora nu indică faptul că ar avea vreo accidentare, în ciuda durerilor acuzate. 

„Mai era varianta Politic (n.r. – pentru derby-ul cu Dinamo), dar de câteva etape acuză niște dureri. A făcut RMN-uri peste RMN-uri, nu pare că ar avea modificări, dar el acuză dureri. 

Nu apar modificări la analizele medicale, dar el acuză în continuare dureri. Din moment ce spune că îl doare, îl doare”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

Dennis Politic a fost transferat de Gigi Becali în vară, de la rivala Dinamo. Patronul FCSB-ului l-a cedat pe Alexandru Musi în schimbul mijlocașului de 25 de ani, plătind și suma de aproape un milion de euro.  

Politic nu a reușit să se impună la FCSB, el confruntându-se constant cu probleme medicale și pe vremea când evolua la Dinamo. În acest sezon, mijlocașul a adunat 22 de meciuri la formația campioană, în toate competițiile, reușind să marcheze trei goluri. 

