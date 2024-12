„A fost o plăcere!” Lukas Zima și-a luat adio de la Petrolul și e pregătit să meargă la FCSB! Mesajul postat de portar - Antena Sport

”Când am început să vorbesc cu Mihai Stoica de la FCSB, mi-a spus situația și care o să fie poziția mea acolo. Ne-am înțeles contractual foarte repede și sunt fericit să merg la un club așa mare ca FCSB și să lucrez cu un portar așa bun cum e Târnovanu.



FCSB are unul dintre cei mai bun portari din campionatul românesc. Cred că are un viitor măreț înaintea sa și depinde de club ce ofertă o să accepte sau nu pentru el, dacă vor să îl vândă sau nu. Eu o să fiu gata să joc oricând”, a declarat Lukas Zima, pentru fanatik.ro.