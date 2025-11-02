"A fost şmecher Olaru?" Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia - Antena Sport

Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă de după înfrângerea cu FCSB, 0-2, dacă Darius Olaru “a fost puţin şmecher” la faza la care a fost eliminat Alessandro Murgia (29 de ani).

Olaru a avut o prestaţie excelentă în partida cu U Cluj, reuşind o dublă. Primul gol, marcat în minutul 32, a fost o “bijuterie”. Căpitanul FCSB-ului a reluat superb, din voleu, după o centrare de pe partea dreaptă.

Cristiano Bergodi: “Nu mă interesează comportamentul adversarilor”

“Nu mă interesează comportamentul adversarilor. Jucătorii mei trebuie să știe că adversarii pot simula și nu ar fi trebuit să intre atât de decis. Murgia putea să stea mai liniștit acolo și cred că am fi putut face un meci important.

Eu cred că noi am avut situațiile mai importante în primele 30 de minute, până la golul lui Olaru. După, a trebuit să jucăm 10 contra 11. S-a stricat un meci, e păcat, dar mergem înainte”, a declarat Cristiano Bergodi la conferinţa de presă.

U Cluj – FCSB 0-2

Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Liga 1.