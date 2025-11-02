Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"A fost şmecher Olaru?" Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “A fost şmecher Olaru?” Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia

“A fost şmecher Olaru?” Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia

Bogdan Stănescu Publicat: 2 noiembrie 2025, 9:42

Comentarii
A fost şmecher Olaru? Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia

Darius Olaru, pe jos, în timp ce Murgia e eliminat / Sport Pictures

Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă de după înfrângerea cu FCSB, 0-2, dacă Darius Olaru “a fost puţin şmecher” la faza la care a fost eliminat Alessandro Murgia (29 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olaru a avut o prestaţie excelentă în partida cu U Cluj, reuşind o dublă. Primul gol, marcat în minutul 32, a fost o “bijuterie”. Căpitanul FCSB-ului a reluat superb, din voleu, după o centrare de pe partea dreaptă.

Cristiano Bergodi: “Nu mă interesează comportamentul adversarilor”

“Nu mă interesează comportamentul adversarilor. Jucătorii mei trebuie să știe că adversarii pot simula și nu ar fi trebuit să intre atât de decis. Murgia putea să stea mai liniștit acolo și cred că am fi putut face un meci important.

Eu cred că noi am avut situațiile mai importante în primele 30 de minute, până la golul lui Olaru. După, a trebuit să jucăm 10 contra 11. S-a stricat un meci, e păcat, dar mergem înainte”, a declarat Cristiano Bergodi la conferinţa de presă.

U Cluj – FCSB 0-2

Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Liga 1.

Reclamă
Reclamă

Bucureştenii au deschis scorul la Cluj prin Darius Olaru, în minutul 32, cu un gol superb, din voleu. După şapte minute, Murgia a primit al doilea galben şi a fost eliminat, lăsându-şi echipa în zece, iar în minutul 55 oaspeţii şi-au dublat avantajul. Presat de Bîrligea, Cisse a greşit o pasă,  Olaru a recuperat şi a înscris cu un şut pe jos. Miculescu a trimis puţin peste poartă în minutul 59 şi FCSB s-a impus cu 2-0.

Bucureştenii au ajuns pe locul 7, cu 19 puncte, în timp ce U Cluj are 17 puncte şi se află pe locul 10.

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu – Murgia, Artean (G. Simion 77), Bic (A. Trică 84) – Macalou (El Sawy 63), Lukic, Postolachi (D. Nistor 63). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru (Miculescu 46), Şut – Cisotti (Octavian Popescu 90+1), Fl. Tănase, Olaru (Baba Alhassan 88) – Bîrligea (Mamadou Thiam 79). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Murgia 36, Bic 66 / Pantea 90+4

Cartonaş roşu: A. Murgia (U Cluj) min. 39

Arbitri: Adrian Cojocaru – Daniel Mitruţi, Alexandru Filip

Arbitri VAR: Rareş Vidican – Lucian Rusandu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”
Fanatik.ro
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”
11:27
Lionel Messi a marcat golul 892 al carierei, dar Inter Miami a pierdut
11:24
Basarab Panduru l-a făcut praf pe un jucător important al FCSB-ului: “L-aţi văzut unde a tras?”
11:10
Verona – Inter LIVE SCORE (13:30). Cristi Chivu revine pe stadionul unde a fost la un pas de tragedie
11:08
Florentin Petre, exuberant după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR: “Meritam să fim pe locul 1”
10:48
“Cea mai proastă perioadă” Fostul jucător al lui CFR, grav semnal de alarmă: “Mureşan va alege să plece”
10:15
Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva de la uriaşul Ferenc Puskas
Vezi toate știrile
1 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului