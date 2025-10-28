Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A văzut că Daniel Pancu e ca și venit la CFR Cluj și a reacționat: "Primul lucru de făcut este ăsta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A văzut că Daniel Pancu e ca și venit la CFR Cluj și a reacționat: “Primul lucru de făcut este ăsta”

A văzut că Daniel Pancu e ca și venit la CFR Cluj și a reacționat: “Primul lucru de făcut este ăsta”

Andrei Nicolae Publicat: 28 octombrie 2025, 17:02

Comentarii
A văzut că Daniel Pancu e ca și venit la CFR Cluj și a reacționat: Primul lucru de făcut este ăsta

Daniel Pancu, pe banca tehnică / Sport Pictures

Revenirea lui Daniel Pancu în antrenorat este iminentă, după ce Neluțu Varga a vorbit despre posibila sa mutare în Gruia. Subiectul a devenit deja unul comentat, iar Ionuț Badea, fostul antrenor, a precizat care e primul lucru pe care îl va avea de făcut fostul selecționer al naționalei de tineret atunci când va ajunge la Cluj-Napoca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul care le-a fost secund lui Anghel Iordănescu și Cristoph Daum la echipa mare a României este de părere că oficialii de la CFR Cluj s-au gândit bine atunci când l-au ales pe Pancu, ținând cont de stadiul în care se află clubul. În plus, Badea a declarat că “Pancone” ar trebui să se concentreze în primă fază pe adunarea colectivului, astfel încât toți jucătorii să lupte pentru același scop.

Ionuț Badea știe ce trebuie să facă Pancu la CFR

Analistul a remarcat omogonitatea și calitatea din jocul “feroviarilor”, însă a observat și punctul minus pe care ar trebui să îl rezolve Pancu odată cu iminenta sa venire. CFR Cluj va juca astăzi contra lui CSM Slatina în Cupa României, iar Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban vor fi pe banca tehnică, iar până la meciul cu Dinamo de vineri din Liga 1 Pancu ar putea deja să fie numit antrenor.

Primul lucru de făcut este să aduni echipa. Ăsta nu este un obiectiv, ci o nevoie, pentru că sunt multe naționalități în lot. OK, joacă de ceva timp împreună, dar energia este disipată în multe zone. S-a văzut la CFR că jucătorii au calitate, dar nu joacă împreună, nu au un obiectiv comun.

Pancu este foarte bun pe afectivitate, transmite (n.r emoții) și are energia (n.r. necesară). Conducerea s-a gândit la un profil potrivit, din punctul ăsta de vedere”, a spus Ionuț Badea, potrivit gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj se află pe locul 13 în Liga 1, cu 13 puncte adunate cu o etapă înainte de finalul turului sezonului regular.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Observator
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Bătaie ca-n filme la finala Cupei României dintre Steaua și Dinamo: „Vadim l-a convins pe Valentin Ceaușescu să scoată echipa de pe teren. Dinamoviștii și-au decernat trofeul singuri!”
Fanatik.ro
Bătaie ca-n filme la finala Cupei României dintre Steaua și Dinamo: „Vadim l-a convins pe Valentin Ceaușescu să scoată echipa de pe teren. Dinamoviștii și-au decernat trofeul singuri!”
16:45
Mirel Rădoi, ședință de urgență la Universitatea Craiova. Ce se întâmplă după scandalul cu suporterii
16:34
CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). Rezultatele zilei în Cupa României
16:31
VideoEliza Samara a “explodat” după victoria dramatică de la Montpellier cu nr. 9 mondial. Nu i-a venit să creadă
16:23
Ce decizie a luat Barcelona în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid
15:55
EXCLUSIVDecizia luată de FCSB înaintea meciului din Cupa României cu Gloria Bistriţa
15:03
VIDEOBernadette Szocs, bucuria uriaşă după una dintre cele mai mari victorii ale carierei, 3-0 cu Chen Xingtong
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 5 Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane” 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene