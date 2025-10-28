A văzut că Daniel Pancu e ca și venit la CFR Cluj și a reacționat: "Primul lucru de făcut este ăsta" - Antena Sport

Revenirea lui Daniel Pancu în antrenorat este iminentă, după ce Neluțu Varga a vorbit despre posibila sa mutare în Gruia. Subiectul a devenit deja unul comentat, iar Ionuț Badea, fostul antrenor, a precizat care e primul lucru pe care îl va avea de făcut fostul selecționer al naționalei de tineret atunci când va ajunge la Cluj-Napoca.

Omul care le-a fost secund lui Anghel Iordănescu și Cristoph Daum la echipa mare a României este de părere că oficialii de la CFR Cluj s-au gândit bine atunci când l-au ales pe Pancu, ținând cont de stadiul în care se află clubul. În plus, Badea a declarat că “Pancone” ar trebui să se concentreze în primă fază pe adunarea colectivului, astfel încât toți jucătorii să lupte pentru același scop.

Ionuț Badea știe ce trebuie să facă Pancu la CFR

Analistul a remarcat omogonitatea și calitatea din jocul “feroviarilor”, însă a observat și punctul minus pe care ar trebui să îl rezolve Pancu odată cu iminenta sa venire. CFR Cluj va juca astăzi contra lui CSM Slatina în Cupa României, iar Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban vor fi pe banca tehnică, iar până la meciul cu Dinamo de vineri din Liga 1 Pancu ar putea deja să fie numit antrenor.

“Primul lucru de făcut este să aduni echipa. Ăsta nu este un obiectiv, ci o nevoie, pentru că sunt multe naționalități în lot. OK, joacă de ceva timp împreună, dar energia este disipată în multe zone. S-a văzut la CFR că jucătorii au calitate, dar nu joacă împreună, nu au un obiectiv comun.

Pancu este foarte bun pe afectivitate, transmite (n.r emoții) și are energia (n.r. necesară). Conducerea s-a gândit la un profil potrivit, din punctul ăsta de vedere”, a spus Ionuț Badea, potrivit gsp.ro.