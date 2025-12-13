Leo Grozavu, furios după FC Argeș - FC Botoșani 0-0: „Luptă oarbă” - Antena Sport

FC Botoșani a ratat șansa de a urca, cel puțin până la finalul meciului dintre Rapid și Oțelul Galați, pe primul loc în Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu a scos doar un punct în deplasarea de la Mioveni, scor 0-0 cu FC Argeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul nu a fost unul spectaculos, iar ocaziile de poartă au fost puține. Leo Grozavu și-a spus impresiile după fluierul final și a fost destul de furios.

Leo Grozavu, furios după remiza cu FC Argeș

FC Argeș și FC Botoșani au remizat la Mioveni, scor 0-0, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Formația oaspete a ratat șansa de a urca temporar pe prima poziție.

Leo Grozavu a fost destul de furios la flash-interviu și a transmis că aportul publicului este un factor ce poate fi decisiv, lucru de care echipa sa nu se bucură pe teren propriu.

„Mă așteptam să nu fie ocazii, a fost luptă oarbă. Am făcut față, în repriza a doua am controlat mai bine. Păcat că nu am marcat, am avut o ocazie singur cu portarul. Nu am luat gol, am rămas cu 14 goluri primite, cea mai bună defensivă.