Leo Grozavu, furios după FC Argeș - FC Botoșani 0-0: „Luptă oarbă” - Antena Sport

FC Botoșani a ratat șansa de a urca, cel puțin până la finalul meciului dintre Rapid și Oțelul Galați, pe primul loc în Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu a scos doar un punct în deplasarea de la Mioveni, scor 0-0 cu FC Argeș.
Jocul nu a fost unul spectaculos, iar ocaziile de poartă au fost puține. Leo Grozavu și-a spus impresiile după fluierul final și a fost destul de furios.
Leo Grozavu, furios după remiza cu FC Argeș
FC Argeș și FC Botoșani au remizat la Mioveni, scor 0-0, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Formația oaspete a ratat șansa de a urca temporar pe prima poziție.
Leo Grozavu a fost destul de furios la flash-interviu și a transmis că aportul publicului este un factor ce poate fi decisiv, lucru de care echipa sa nu se bucură pe teren propriu.
„Mă așteptam să nu fie ocazii, a fost luptă oarbă. Am făcut față, în repriza a doua am controlat mai bine. Păcat că nu am marcat, am avut o ocazie singur cu portarul. Nu am luat gol, am rămas cu 14 goluri primite, cea mai bună defensivă.
Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă cu brichete. Aș vrea să avem un public cum e la Mioveni. La noi e ca la teatru. Publicul de aici a pus multă presiune, de asta nu am știut să gestionăm cu calm anumite situații. Una peste alta, a fost un rezultat echitabil.
Ce a fost cu Tofan? M-am pus în fața lui? Trebuie să mă dau la o parte? Nu avea loc să treacă pe lângă mine? Am glumit cu el, i-am spus să arunce din spatele meu. Să remarcăm meciul de fotbal, că de asta nu vine lumea la stadion, prea multe cancanuri. Întrebați-mă despre fotbal, nu despre cancanuri. Nu mă enervez, dar vorbim de fotbal sau de faza cu Tofan?
Cu încă o victorie, am fi în proporție covârșitoare în play-off. Dacă intrăm în play-off, nu vrem să facem act de prezență, trebuie să ne dorim mai mult”, a declarat Leo Grozavu, potrivit primasport.ro.
