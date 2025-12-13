Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: „Nu am avut mult timp să pregătim acest meci” - Antena Sport

Universitatea Craiova trebuie să treacă repede peste eșecul dramatic suferit în UEFA Conference League, asta pentru că oltenii vor juca pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 20 din Liga 1.
Tehnicianul formației din Bănie a prefațat prin intermediul unei conferințe de presă disputa contra echipei lui Dorinel Munteanu și a tras un semnal de alarmă.
Filipe Coelho, în gardă înaintea meciului cu Hermannstadt
Universitatea Craiova nu are timp să se plângă după înfrângerea din Conference League, asta pentru că echipa va avea de jucat pe terenul celor de la Hermannstadt, formație care a fost preluată de Dorinel Munteanu.
În cadrul conferinței de presă de sâmbătă, Filipe Coelho a transmis că nu a avut foarte mult timp la dispoziție pentru a pregăti partida, acesta fiind un motiv de îngrijorare pentru el.
„Nu va fi un meci ușor. Și-au schimbat antrenorul, iar motivația din partea jucătorilor va fi alta. Totuși, noi trebuie să fim pregătiți să întâlnim o echipă solidă, care joacă acasă. Vom face tot posibilul pentru a lua toate cele trei puncte. Nu pot prezice dacă noul lor antrenor va face schimbări multe sau de sistem, dar noi ne-am făcut temele și trebuie să fim pregătiți pentru orice. Le-am transmis asta jucătorilor, acum vom vedea…Nu au rezultate bune, dar jucătorii sunt buni, cu experiență, care cunosc jocul și sunt bine organizați.
Au calitate în aspectele tehnice, unii dintre jucători au capacitatea de a juca între linii, de a ataca spațiile. Nu ne va fi ușor, sunt sigur. Pot avea și mingea în posesie, dar noi trebuie să fim mult mai focusați decât ei. După ultimul meci este normal ca jucătorii să fie un pic triști, dar nu avem deloc timp să ne mai gândim la asta. Dispoziția lor de joc este una bună și știu că acesta este un meci important, pentru că întotdeauna următorul joc este cel mai important. Normal, nu am avut prea mult timp să pregătim acest meci. Am avut mai puțin de 72 de ore la dispoziție, dar nu am nicio îndoială că vom încerca să câștigăm”, a declarat Filipe Coelho, în cadrul conferinței de presă.
