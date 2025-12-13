Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: „Nu am avut mult timp să pregătim acest meci” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: „Nu am avut mult timp să pregătim acest meci”

Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: „Nu am avut mult timp să pregătim acest meci”

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 19:18

Comentarii
Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: Nu am avut mult timp să pregătim acest meci”

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova trebuie să treacă repede peste eșecul dramatic suferit în UEFA Conference League, asta pentru că oltenii vor juca pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 20 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul formației din Bănie a prefațat prin intermediul unei conferințe de presă disputa contra echipei lui Dorinel Munteanu și a tras un semnal de alarmă.

Filipe Coelho, în gardă înaintea meciului cu Hermannstadt

Universitatea Craiova nu are timp să se plângă după înfrângerea din Conference League, asta pentru că echipa va avea de jucat pe terenul celor de la Hermannstadt, formație care a fost preluată de Dorinel Munteanu.

În cadrul conferinței de presă de sâmbătă, Filipe Coelho a transmis că nu a avut foarte mult timp la dispoziție pentru a pregăti partida, acesta fiind un motiv de îngrijorare pentru el.

„Nu va fi un meci ușor. Și-au schimbat antrenorul, iar motivația din partea jucătorilor va fi alta. Totuși, noi trebuie să fim pregătiți să întâlnim o echipă solidă, care joacă acasă. Vom face tot posibilul pentru a lua toate cele trei puncte. Nu pot prezice dacă noul lor antrenor va face schimbări multe sau de sistem, dar noi ne-am făcut temele și trebuie să fim pregătiți pentru orice. Le-am transmis asta jucătorilor, acum vom vedea…Nu au rezultate bune, dar jucătorii sunt buni, cu experiență, care cunosc jocul și sunt bine organizați.

Reclamă
Reclamă

Au calitate în aspectele tehnice, unii dintre jucători au capacitatea de a juca între linii, de a ataca spațiile. Nu ne va fi ușor, sunt sigur. Pot avea și mingea în posesie, dar noi trebuie să fim mult mai focusați decât ei. După ultimul meci este normal ca jucătorii să fie un pic triști, dar nu avem deloc timp să ne mai gândim la asta. Dispoziția lor de joc este una bună și știu că acesta este un meci important, pentru că întotdeauna următorul joc este cel mai important. Normal, nu am avut prea mult timp să pregătim acest meci. Am avut mai puțin de 72 de ore la dispoziție, dar nu am nicio îndoială că vom încerca să câștigăm”, a declarat Filipe Coelho, în cadrul conferinței de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Observator
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
Fanatik.ro
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
21:21
LIVE TEXTRapid – Oțelul 0-1. Gălățenii, în avantaj la pauză
21:08
VideoJurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi-a lansat vinul
20:59
Moment inedit înainte de Rapid – Oţelul Galaţi! Moş Crăciun a dat lovitura de start
20:53
Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde”
20:36
Cristi Săpunaru i-a propus lui Valeriu Iftime un jucător de la Rapid! Reacţia patronului de la Botoşani: “Nu dau bani”
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”