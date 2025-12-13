Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Moldovenii ratează șansa de a urca pe primul loc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeș – FC Botoșani 0-0. Moldovenii ratează șansa de a urca pe primul loc

FC Argeș – FC Botoșani 0-0. Moldovenii ratează șansa de a urca pe primul loc

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 18:55

Comentarii
FC Argeș – FC Botoșani 0-0. Moldovenii ratează șansa de a urca pe primul loc

FC Argeș - FC Botoșani / SPORT PICTURES

FC Argeș și FC Botoșani, au remizat la Mioveni, scor 0-0, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Leo Grozavu a fost ținută în șah de formația piteșteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate că oaspeții au avut o evoluție ultra-ofensivă în partea secundă, echipa lui Bogdan Andone a rezistat și a scos un punct din cadrul acestei dispute.

FC Botoșani, pas greșit în campionat

După ce în tur pierdea de o manieră clară, FC Argeș a făcut un joc destul de solid din punct de vedere defensiv la Mioveni, reușind să scoată un punct din confruntarea cu revelația FC Botoșani.

Formația antrenată de Leo Grozavu a irosit câteva șanse importante de a deschide scorul, însă norocul a fost de partea gazdelor, care au scăpat cu fața curată în fața unor situații periculoase.

Botoșani acumulează 38 de puncte, fiind în prezent la un punct în spatele liderului Rapid, în timp ce echipa nou promovată se menține pe locul cinci, cu 34 de puncte.

Reclamă
Reclamă

Au evoluat echipele:

  • FC Argeș: D. Lazar – Tofan, Tudose, Sadriu, Briceag – Rață, Sierra – R. Moldoveanu, Blagaic, Bettaieb – Matos. Rezerve: Straton, L. Crăciun – Orozco, Garutti, Seto, Rădescu, Tchassem, Y. Pîrvu, Manole, I. Moldovan. Antrenor: Bogdan Andone.
  • FC Botoșani: Anestis – F. Adams, Miron, Țigănașu, Creț – Bordeianu, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter. Rezerve: Kukic – Munoz, Suta, David, Diaw, Papa, Aldair, Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, E. Lopez. Antrenor: Leo Grozavu.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Observator
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
Fanatik.ro
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
20:19
VideoJurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă teren
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Povestea merge mai departe
19:39
Leo Grozavu, furios după FC Argeș – FC Botoșani 0-0: „Luptă oarbă”
19:24
Mohamed Salah s-a întors la Liverpool şi a atins o nouă bornă impresionantă! Performanţa realizată în victoria cu Brighton
19:18
Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: „Nu am avut mult timp să pregătim acest meci”
19:02
Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”