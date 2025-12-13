FC Argeș - FC Botoșani 0-0. Moldovenii ratează șansa de a urca pe primul loc - Antena Sport

FC Argeș și FC Botoșani, au remizat la Mioveni, scor 0-0, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Leo Grozavu a fost ținută în șah de formația piteșteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate că oaspeții au avut o evoluție ultra-ofensivă în partea secundă, echipa lui Bogdan Andone a rezistat și a scos un punct din cadrul acestei dispute.

FC Botoșani, pas greșit în campionat

După ce în tur pierdea de o manieră clară, FC Argeș a făcut un joc destul de solid din punct de vedere defensiv la Mioveni, reușind să scoată un punct din confruntarea cu revelația FC Botoșani.

Formația antrenată de Leo Grozavu a irosit câteva șanse importante de a deschide scorul, însă norocul a fost de partea gazdelor, care au scăpat cu fața curată în fața unor situații periculoase.

Botoșani acumulează 38 de puncte, fiind în prezent la un punct în spatele liderului Rapid, în timp ce echipa nou promovată se menține pe locul cinci, cu 34 de puncte.