Rapid - Oțelul 0-1. Gălățenii, în avantaj la pauză - Antena Sport

Rapid – Oțelul, duelul din etapa a 20-a din Liga 1, este în format live text, pe as.ro. Giuleștenii țintesc victoria, în ultimul meci disputat pe teren propriu în 2025, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului.

Rapid e lider, la startul etapei a 20-a, având 39 de puncte. Trupa lui Costel Gâlcă are un avans de două puncte față de Botoșani, și de patru față de Dinamo, echipele care completează podiumul.

Rapid – Oțelul 0-1

Pauză pe Giulești!

Min. 36: Șansă mare de gol pentru gălățeni! Aioani intervine la un șut din marginea careului, iar apoi a venit un alt șut, care s-a dus peste poartă.

Min. 17: GOL OȚELUL! Pedro Nuno deschide scorul pentru oaspeți. Surpriză mare pe Giulești!