Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - Oțelul 0-1. Gălățenii, în avantaj la pauză - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – Oțelul 0-1. Gălățenii, în avantaj la pauză
LIVE TEXT

Rapid – Oțelul 0-1. Gălățenii, în avantaj la pauză

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 21:21

Comentarii
Rapid – Oțelul 0-1. Gălățenii, în avantaj la pauză

Duel în Oțelul - Rapid/ Sport Pictures

Rapid – Oțelul, duelul din etapa a 20-a din Liga 1, este în format live text, pe as.ro. Giuleștenii țintesc victoria, în ultimul meci disputat pe teren propriu în 2025, pentru a-și mări avansul în fruntea campionatului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid e lider, la startul etapei a 20-a, având 39 de puncte. Trupa lui Costel Gâlcă are un avans de două puncte față de Botoșani, și de patru față de Dinamo, echipele care completează podiumul. 

Rapid – Oțelul 0-1

Pauză pe Giulești! 

Min. 36: Șansă mare de gol pentru gălățeni! Aioani intervine la un șut din marginea careului, iar apoi a venit un alt șut, care s-a dus peste poartă.

Min. 17: GOL OȚELUL! Pedro Nuno deschide scorul pentru oaspeți. Surpriză mare pe Giulești!

Reclamă
Reclamă

Min. 1: A început meciul.

  • Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Christensen, K. Keita, Gojkovic – Dobre, Koljic, Petrila.Rezerve: Stolz, Borza, Bolgado, Onea, Braun, Ignat, Vulturar, G. Gheorghe, Grameni, R. Pop, Micovschi, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă
  • Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – J. Paulo, Lameira – Bordun, Pedro, Andrezinho – Paulinho . Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, C. Neicu, Patrick, Chira, Funză, Postelnic, A. Ciobanu, D. Sandu. Antrenor: Laszlo Balint

În ultima etapă, Rapid a remizat în deplasare cu Botoșani, scor 0-0. Giuleștenii puteau obține chiar cele trei puncte, Claudiu Petrila semnând însă ratarea campionatului. 

Oțelul, de cealaltă parte, poate urca pe loc de play-off în cazul unui succes în Giulești. Trupa lui László Balint ocupă locul șapte, cu 27 de puncte, fiind la un punct distanță de UTA, ocupanta locului șase. 

Bulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanțaBulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanța
Reclamă

Ultimele trei confruntări directe dintre cele două echipe s-au încheiat la egalitate: 1-1 în meciul tur din acest sezon, cât și în returul din sezonul trecut, și 0-0 în turul stagiunii precedente. Rapid s-a impus ultima dată în fața Oțelului în februarie 2024, scor 2-1, golurile fiind marcate de Albion Rrahmani și de Borisav Burmaz. 

Costel Gâlcă nu-l va avea în lot, nici pentru meciul cu Oțelul, pe Antoine Baroan. Antrenorul Rapidului a decis să-l excludă definitiv din lot pe atacantul francez, după ce acesta nu a respectat ce i s-a cerut la antrenamente. 

Echipele probabile:  

  • Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Onea – Christensen, K. Keita, Vulturar – Dobre, Koljic, Petrila 
  • Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Bolgado, Bădescu, Borza, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop 
  • Absenți: Baroan (scos din lot), Burmaz, Hazrollaj, Mendes, Paşcanu (accidentaţi) 
  • Antrenor: Costel Gâlcă 
  • Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – J. Paulo, Lameira – D. Sandu, Pedro, Andrezinho – Paulinho 
  • Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Ne Lopes, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Frunză, Bordun, Fernandes, C. Neicu 
  • Absenți: Zhelev (suspendat) 
  • Antrenor: Laszlo Balint 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Observator
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
Fanatik.ro
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
21:08
VideoJurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi-a lansat vinul
20:59
Moment inedit înainte de Rapid – Oţelul Galaţi! Moş Crăciun a dat lovitura de start
20:53
Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde”
20:36
Cristi Săpunaru i-a propus lui Valeriu Iftime un jucător de la Rapid! Reacţia patronului de la Botoşani: “Nu dau bani”
20:19
VideoJurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă teren
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”