Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu noul antrenor de la CFR Cluj! De ce a renunţat la varianta Dan Petrescu - Antena Sport

Aşa cum as.ro te-a anunţat cu două săptămâni în urmă, Daniel Pancu este favoritul celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Mandorlini, demis după rezultatele slabe din acest sezon.

Dacă Neluţu Varga a încercat mai întâi varianta Dan Petrescu, patronul clubului din Gruia nu mai aşteaptă revenirea “Bursucului” şi Daniel Pancu ar putea semna în următoarele zile cu ardelenii, negocierile fiind avansate.

Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu Daniel Pancu

“E real interesul, dar nu ştiu dacă se face! Iuliu Mureşan a vorbit. Era pozitiv, voia să vină pe loc, dar depinde de condiţii, că nu îl aduc în orice condiţii.

Trebuie să ne spună dacă ne aduce sus, dacă rezolvă planul să redreseze echipa, sunt mai multe lucruri, că doar nu-l iau la întâmplare. A fost grea decizia, mai ales că Dan Petrescu e favoritul meu.

Doar că în cazul lui nu am nicio certitudine că într-o săptămână, două poate să vină. Eu l-aş fi aşteptat cu drag, dar trebuie să redresez echipa”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.