Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu noul antrenor de la CFR Cluj! De ce a renunţat la varianta Dan Petrescu - Antena Sport

Aşa cum as.ro te-a anunţat cu două săptămâni în urmă, Daniel Pancu este favoritul celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Mandorlini, demis după rezultatele slabe din acest sezon.
Dacă Neluţu Varga a încercat mai întâi varianta Dan Petrescu, patronul clubului din Gruia nu mai aşteaptă revenirea “Bursucului” şi Daniel Pancu ar putea semna în următoarele zile cu ardelenii, negocierile fiind avansate.
Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu Daniel Pancu
“E real interesul, dar nu ştiu dacă se face! Iuliu Mureşan a vorbit. Era pozitiv, voia să vină pe loc, dar depinde de condiţii, că nu îl aduc în orice condiţii.
Trebuie să ne spună dacă ne aduce sus, dacă rezolvă planul să redreseze echipa, sunt mai multe lucruri, că doar nu-l iau la întâmplare. A fost grea decizia, mai ales că Dan Petrescu e favoritul meu.
Doar că în cazul lui nu am nicio certitudine că într-o săptămână, două poate să vină. Eu l-aş fi aşteptat cu drag, dar trebuie să redresez echipa”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.
CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu
Dan Petrescu a fost numele asociat cu revenirea la CFR Cluj din momentul în care echipa a arătat că nu dă randament sub comanda lui Andrea Mandorlini. Recent, Neluțu Varga a confirmat informația că “Bursucul” se va întoarce la echipă, deși va fi nevoit să îl aștepte câteva săptămâni.
Cu toate acestea, Iuliu Mureșan a declarat recent că echipa nu va aștepta după Petrescu și că va aduce un antrenor până când omul dorit de Varga va fi apt să revină pe banca tehnică. Momentan, echipa este pregătită de interimarii Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, care au pregătit trupa din Gruia inclusiv la ultimul meci din campionat, eșecul cu Farul.
“O să vedeți că o să facem ceva în câteva zile. Din multe motive nu pot să vorbesc despre subiectul ăsta. Ceva voi face. Eu sunt radical în primul rând cu mine. (n.r. dacă pleacă de la club dacă nu vor apărea rezultate) Da, nu stau, nu are sens, dacă nu pot să fac, trebuie să vină cineva care să poată mai bine decât mine“, a spus Iuliu Mureșan la fanatik.ro.
