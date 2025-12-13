Mohamed Salah s-a întors la Liverpool şi a atins o nouă bornă impresionantă! Performanţa realizată în victoria cu Brighton - Antena Sport

Mohamed Salah a revenit la Liverpool şi a reuşit să paseze decisiv la al doilea gol marcat de Ekitike, în victoria cu 2-0 a “cormoranilor” în meciul cu Brighton, din etapa a 16-a din Premier League. Egipteanul a fost rezervă neutilizată etapa trecută, cu Leeds, după care nu a făcut parte din lotul pentru meciul cu Inter, din Champions League.
Salah şi Arne Slot par că au trecut peste probleme, egipteanul revenind în lot pentru acest meci. El a început partida de pe bancă, dar a fost introdus pe teren în minutul 25, după accidentarea suferită de Joe Gomez.
Liverpool – Brighton 2-0! Salah a revenit cu pasă de gol
Liverpool a deschis scorul după numai 46 de secunde prin Hugo Ekitike. Francezul a primit o pasă de la Joe Gomez, după o eroare uriaşă în apărarea oaspeţilor, şi a trimis puternic, sub bară.
Intrat în minutul 25, Salah a fost aplaudat de fanii “cormoranilor”, după care i-a răsplătit pe aceştia în repriza secundă, când a pasat decisiv la golul marcat de Hugo Ekitike în minutul 60.
Această pasă decisivă reprezintă prima contribuţie la un gol pentru Salah după aproape o lună şi jumătate. Ultima a fost în meciul cu Aston Villa, de pe 1 noiembrie, când a marcat în victoria cu 2-0.
De asemenea, Mohamed Salah a ajuns şi la 280 de contribuţii în Premier League şi l-a depăşit pe Frank Lampard, urcând pe locul 3 în clasamentul all-time.
Mohamed Salah now has the third-most goal involvements in Premier League history 🤩 pic.twitter.com/1uKd5Jm5Xz
— Premier League (@premierleague) December 13, 2025
Liverpool a ajuns la 26 de puncte în urma acestui succes şi se află pe locul 6, dar poate coborî după meciul dintre Manchester United şi Bournemouth, în cazul în care formaţia de pe Old Trafford va obţine cel puţin un punct.
