Mohamed Salah s-a întors la Liverpool şi a atins o nouă bornă impresionantă! Performanţa realizată în victoria cu Brighton - Antena Sport

Mohamed Salah a revenit la Liverpool şi a reuşit să paseze decisiv la al doilea gol marcat de Ekitike, în victoria cu 2-0 a “cormoranilor” în meciul cu Brighton, din etapa a 16-a din Premier League. Egipteanul a fost rezervă neutilizată etapa trecută, cu Leeds, după care nu a făcut parte din lotul pentru meciul cu Inter, din Champions League.

Salah şi Arne Slot par că au trecut peste probleme, egipteanul revenind în lot pentru acest meci. El a început partida de pe bancă, dar a fost introdus pe teren în minutul 25, după accidentarea suferită de Joe Gomez.

Liverpool – Brighton 2-0! Salah a revenit cu pasă de gol

Liverpool a deschis scorul după numai 46 de secunde prin Hugo Ekitike. Francezul a primit o pasă de la Joe Gomez, după o eroare uriaşă în apărarea oaspeţilor, şi a trimis puternic, sub bară.

Intrat în minutul 25, Salah a fost aplaudat de fanii “cormoranilor”, după care i-a răsplătit pe aceştia în repriza secundă, când a pasat decisiv la golul marcat de Hugo Ekitike în minutul 60.

Această pasă decisivă reprezintă prima contribuţie la un gol pentru Salah după aproape o lună şi jumătate. Ultima a fost în meciul cu Aston Villa, de pe 1 noiembrie, când a marcat în victoria cu 2-0.