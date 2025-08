"Acum plătesc prețul" Zeljko Kopic știe care este problema FCSB-ului! A spus totul după ce Dinamo s-a impus cu 4-3 - Antena Sport

Am mai spus-o. Eu am insistat mult pentru Musi. Bineînțeles, mi-am dorit și alți jucători și trebuie să îi remarcăm și pe ei. E treaba noastră să îi aducem în cea mai bună formă. E un proces lung.

Avem nevoie de transferuri. O victorie, o înfrângere, nu pot schimba faptul că avem nevoie de transferuri”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.

Reacţia lui Alex Musi după ce a marcat şi a scos un penalty contra fostei sale echipe!

Alex Musi a reuşit să marcheze şi a scos un penalty, transformat de Danny Armstrong, la derby-ul câştigat de Dinamo împotriva marii sale rivale, FCSB, cu 4-3.

Musi a spus imediat după meci că se simte foarte bine la Dinamo, că Zeljko Kopic a creat un grup unit. El le-a mulţumit şi fanilor pentru cum l-au primit, după ce s-a transferat de la marea rivală a lui Dinamo, FCSB.

“(n.r: Eşti unul dintre marcatori. Ce înseamnă asta pentru tine, mai ales că ai marcat contra fostei tale echipe?) Mă bucur că am reuşit prima victorie în sezonul ăsta. Cum am mai spus-o, noi avem un grup foarte unit, un antrenor care ştie ce face, cum ne montează. Ne antrenăm foarte bine, suntem ca o familie. Nu neapărat că e un derby, am intrat pe teren ca la orice alt meci şi am dat totul pentru victorie.

(n.r: Câtă ambiţie ai avut în această seară? Era şi un meci în care aveaţi nevoie de puncte) Noi aveam nevoie de victorie. Ambiţie am avut la fiecare meci. M-am antrenat mereu 100%. Am fost mereu profesionist. Când am intrat, eu zic că mi-am făcut treaba. Sper să o ţin tot aşa şi să ajut echipa la cât mai multe victorii.

(La golul tău ştiaţi că e un punct vulnerabil acolo?) Da, sunt chestii care se lucrează la antrenament, dar nu pot să le spun aici. Mă bucur că ne-a ieşit. Este meritul întregii echipe.

(n.r: Pare că îţi prieşte Dinamo. Cum te-ai simţit când suporterii ţi-au scandat numele?) Te simţi fotbalist. De la meciul amical cu Tunari începuse lumea să mă strige. Mă bucur că am fost primit bine. Sper să le răsplătesc încrederea şi să-mi fac treaba în continuare.

Un derby greu, am jucat cu campioana. Sunt jucători de calitate, aţi văzut că au revenit repede. Mă bucur că am ieşit învingători şi că am fost mai buni decât ei.

(n.r: Îţi doreşti cât mai multe meciuri nebune din astea?) Cu siguranţă. Îmi doresc să prindem play-off-ul şi să prindem tot mai multe meciuri nebune din astea.

Eu spun că şi meciurile trecute am arătat foarte bine, numai că am avut ghinion. Nu ne-a intrat mingea în poartă, am primit goluri uşor.

Nu am apucat să vorbesc cu foştii colegi. Le-am urat multă baftă şi să fie sănătoşi, că asta contează cel mai mult”, a declarat Alex Musi