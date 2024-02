Adevăratul motiv pentru care Cristi Săpunaru a fost scos de pe teren după numai 16 minute din CFR - Rapid 0-1 - Antena Sport

Reclamă

În minutul 53, Răzvan Onea a fost şi el nevoit să facă semnul schimbării, în urma unor probleme musculare, fiind înlocuit de Braun.

„Săpunaru a fost lovit (n.r. a arătat spre gât) şi nu reuşea să întoarcă capul. Când a ieşit avea şi o problemă… nu vedea bine. Şi atunci a trebuit să îl schimbăm”, a spus şi Cristiano Bergodi la conferinţa de presă.

Reclamă

Cristiano Bergodi le-a amintit fanilor de retrogradare după CFR Cluj – Rapid 0-1

Cristiano Bergodi le-a amintit fanilor de retrogradare după CFR Cluj – Rapid 0-1. Antrenorul oaspeților a vorbit despre partida din Gruia și a tras primele concluzii.

Bergodi a spus că a fost mulțumit de prestația jucătorilor săi. De asemenea, a vorbit și despre lupta pentru titlu și a ținut să le amintească fanilor de un moment la care Rapid a retrogradat în Liga a 2-a.

„A fost cea mai mare victorie! Cu 8 ani în urmă am retrogradat și am pierdut aici cu CFR. Pe atunci nu era multă lume. Băieții au jucat cu o atitudine extraordinară. Pot lupta cu orice echipă! Săpunaru s-a accidentat, dar am avut și alte probleme. Am schimbat toți jucătorii, am epuizat rapid schimbările. Am avut ceva emoții. Am avut și ocazii ofensive. Am lucrat, mi-a plăcut de băieți și de cum au acoperit spațiile.

Reclamă 4 / 0/3

Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ. Dacă noi vom juca cu această ambiție mereu, putem face lucruri frumoase. Am o echipă foarte bună, sunt și jucători care nu joacă. Astăzi a jucat și Braun, a arătat bine. Am o echipă bună, ei sunt principalii actori. Nu era un meci decisiv pentru noi, nu am scos CFR-ul din lupta pentru titlu. Ar fi ceva aiurea să spunem asta, o vrăjeală! Mergem înainte cu un moral extraordinar de bun. Nu este ușor să câștigi aici la CFR”, a spus Cristiano Bergodi, la digisport.ro.

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...