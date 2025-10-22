Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB pentru 5 milioane de euro - Antena Sport

De curând a apărut informarţia că Gigi Becali este dispus să plătească 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Ştirea a fost alimentată chiar de Gigi Becali care a lăsat de îneţes că este dispus să achite această sumă, una fără precedent în Liga 1. Florin Prunea îi cere patronului FCSB să treacă de la vorbe la fapte şi să facă oficial oferta, nu doar declarativ.

”Vrei să-ți spun ceva? N-a oferit niciodată 5 milioane de euro. Dacă îl vrei, atunci faci o hârtie oficială. Așa pe vorbe nu merge”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.

Gigi Becali a negociat şi în vară pentru Louis Munteanu

Gigi Becali susține că și în vară putea să-l transfere pe Louis Munteanu, chiar în ultima zi de mercato, dar a renunța la idee când a aflat că nu-l poate trece pe atacant pe lista UEFA.

”Am fost la un milimetru. Să-ți spun o chestie. A rămas ca să fie între noi. Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA pe Louis, era la noi, era la mine. Mai este încă o chestiune. Nu puteam în ultima zi să fac și control medical, și toate cele. Nu poți să faci în ultima zi. Nu mă întreba de preț, pentru că nu am să-ți spun. Așa a rămas între noi, între mine și ‘Tati’ (n.r. Neluțu Varga), să nu vorbim, să rămână între noi. Dacă puteam să-l pun pe lista UEFA… Nu contează prețul, nu spun cât dădeam, că așa a rămas, să nu vorbim, dar dacă puteam să-l pun pe lista UEFA era deja luat”, a declarat atunci Becali.

Oferta de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu, refuzată de CFR Cluj

Şi totuşi Louis Munteanu a fost subiectul unei oferte uriașe, dar conducerea clubului a ales să o respingă. Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a dezvăluit că o echipă de top din Franța a pus pe masă o sumă record pentru fotbalist. Prunea susține că Rennes, club din Ligue 1, a înaintat o ofertă oficială de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. ”Am văzut documentul. Zece milioane de euro a fost ultima ofertă și nu i-au dat drumul. De la Rennes”, a declarat Florin Prunea, conform DigiSport. O altă echipă interesată de Louis Munteanu a fost Valencia.