Dorinel Munteanu, pe lista unei noi echipe. De ce depinde totul - Antena Sport

Dorinel Munteanu se află din nou pe lista unei echipe din România, la scurt timp după ce a fost asociat cu cele două formații din Cluj-Napoca, “U” și CFR. Antrenorul de 57 de ani ar fi intrat în discuții cu cei de la FC Voluntari, ocupanta locului 7 din eșalonul secund.

Munteanu îi poate lua locul lui Florin Pârvu, care momentan are postul în siguranță, potrivit digisport.ro. Următoarele meciuri ale ilfovenilor îi pot decide momentan soarta actualului antrenor, care nu trece totuși prin cea mai bună perioadă pe banca lui FC Voluntari.

Dorinel Munteanu, în discuții cu FC Voluntari

După ce s-a despărțit de Sepsi sezonul trecut, subiectul revenirii lui Dorinel Munteanu pe banca unei echipe a fost unul intens discutat. Zilele trecute, s-a scris intens despre interesul celor de la CFR Cluj și “U” Cluj pentru fostul component al “Generației de Aur”, iar acum e în discuții cu FC Voluntari.

Munteanu e pe lista ilfovenilor în cazul în care Pârvu va fi demis. După 10 etape, FC Voluntari are 19 puncte și un bilanț de cinci victorii, patru remize și un singur eșec. Totuși, următoarele trei meciuri ar urma să fie cruciale pentru Pârvu, care trebuie să își pregătească elevii pentru partidele cu Chindia Târgoviște, Sepsi și Corvinul.

La Sepsi, unde și-a petrecut ultima aventură, Munteanu a adunat doar cinci meciuri, respectiv un egal și patru eșecuri.