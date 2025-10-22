Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Autodromo Pedro y Ricardo Rodriguez, pe care se va alerga în acest weekend, are o lungime de 4304 metri și 17 viraje, abordate în sens orar. Mai deține și o linie dreaptă foarte lungă pe care se ia startul, de 1,2 kilometri, precum și cea mai lungă distanță între prima poziție a grilei și cel dintâi viraj – 811 metri.

Setarea mașinilor, o alegere delicată

Marea dilemă aici este legată de setarea monoposturilor. Le pregătești pentru vitezele mari care se ating pe cele trei secțiuni DRS, cu apăsare redusă la sol? Riști ca pilotul să părăsească pista în șicane sau în ”S-urile” cu numerele 7-11.

Elementul de unicitate la Mexico City este aerul rarefiat, care schimbă enorm datele problemei, atât pentru oameni, cât și pentru mașini. Capitala Mexicului se află la 2260 metri altitudine. Prin comparație, Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf muntos din România, atinge o altitudine de 2544 metri.

Nivelul de oxigen este de 78% din cel prezent la nivelul mării. Densitatea redusă a aerului scade rezistența sa la înaintare cu 25%. De aceea, apăsarea la sol creată de rezistența la înaintare e mai mică. Se fac doar 35 de schimbări de treaptă de viteză, cel mai mic număr din întregul calendar.

Viteze mari, degradare joasă

Pe Autodromo Pedro y Ricardo Rodriguez se pot atinge viteze mai mari față de un circuit aflat la o altitudine obișnuită. Spre sfârșitul lungii linii drepte, înaintea frânării, se pot atinge viteze care tind spre 350 kilometri pe oră. În primul viraj se fac de obicei depășirile.