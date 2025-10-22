Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului - Antena Sport

Închide meniul
Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului

Publicat: 22 octombrie 2025, 13:19

Comentarii
Startul Marelui Premiu al Statelor Unite ale Americii / Profimedia

Autodromo Pedro y Ricardo Rodriguez, pe care se va alerga în acest weekend, are o lungime de 4304 metri și 17 viraje, abordate în sens orar. Mai deține și o linie dreaptă foarte lungă pe care se ia startul, de 1,2 kilometri, precum și cea mai lungă distanță între prima poziție a grilei și cel dintâi viraj – 811 metri.

Setarea mașinilor, o alegere delicată

Marea dilemă aici este legată de setarea monoposturilor. Le pregătești pentru vitezele mari care se ating pe cele trei secțiuni DRS, cu apăsare redusă la sol? Riști ca pilotul să părăsească pista în șicane sau în ”S-urile” cu numerele 7-11.

Elementul de unicitate la Mexico City este aerul rarefiat, care schimbă enorm datele problemei, atât pentru oameni, cât și pentru mașini. Capitala Mexicului se află la 2260 metri altitudine. Prin comparație, Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf muntos din România, atinge o altitudine de 2544 metri.

Nivelul de oxigen este de 78% din cel prezent la nivelul mării. Densitatea redusă a aerului scade rezistența sa la înaintare cu 25%. De aceea, apăsarea la sol creată de rezistența la înaintare e mai mică. Se fac doar 35 de schimbări de treaptă de viteză, cel mai mic număr din întregul calendar.

Viteze mari, degradare joasă

Pe Autodromo Pedro y Ricardo Rodriguez se pot atinge viteze mai mari față de un circuit aflat la o altitudine obișnuită. Spre sfârșitul lungii linii drepte, înaintea frânării, se pot atinge viteze care tind spre 350 kilometri pe oră. În primul viraj se fac de obicei depășirile.

De asemenea, admisia motoarelor, care depinde de cantitatea de oxigen din aer, răcirea și frânarea se fac în alți parametri. Dacă la vitezele maxime e cam ca în Las Vegas, înclinarea aripilor seamănă cu cea folosită la Monaco, pentru mărirea apăsării la sol.

Aderența e asemănătoare cu cea de la Monza. Suprafața asfaltică e foarte blândă cu pneurile, dar în zone precum ”S-urile” din virajele 7-11 e posibil să apară granulație din cauza eforturilor laterale.

Tot o oprire? Probabil

Vremea se anunță destul de caldă, cam la 25 de grade Celsius. Nu există nicio șansă de ploaie.

O oprire la boxe ”costă” de obicei puțin sub 22 de secunde. În general, și din acest motiv, pe acest traseu strategia este cu o singură oprire. Așa cum se întâmplă în Marile Premii de acest gen, unde nu sunt multe opțiuni strategice, poziția ocupată pe grila de start și mai ales cea ocupată după primul viraj sunt cruciale. În 2024, toți piloții, cu excepția lui Perez, au ales o strategie cu o oprire.

Ca în Marele Premiu al Statelor Unite, există însă un salt în alegerea specificațiilor de anvelope. S-a luat această decizie tocmai pentru a diversifica paleta de opțiuni strategice. Dacă la Austin gama a fost C1 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft), acum, grație asfaltului ”blând”, ea va consta în C2 (Hard), C4 (Medium) și C5 (Soft).

Va intra hard-ul în joc?

De data aceasta putem spera ca saltul impus în alegerea specificațiilor să dea rezultate întru dinamizarea cursei. Nu spun că se va întâmpla, ci că există șanse. Anul trecut, pneul soft a fost folosit doar în calificări și la tentativele de realizare a turului cel mai rapid. Acum nu se mai dă acel punct suplimentar pentru turul cel mai rapid.

La Austin am văzut însă că echipele au rezolvat foarte bine ecuație diminuării deteriorării gumelor. Au putut rula cu o singură oprire, mediu-soft sau soft-mediu, excluzând, în general, anvelopa hard din joc. Este posibil să funcționeze acest lucru și în Mexic. Spre deosebire însă de cursa din Texas, când a existat și cursă de sprint, echipele vor avea la dispoziție trei sesiuni de antrenamente în care să testeze toate variantele de strategie posibile.

Cine e favorit?

Este un circuit care i se potrivește lui Max Verstappen, care a câștigat în Mexico City de cinci ori. Olandezul e un pilot care, așa cum a făcut deseori în acest sezon, poate pilota mașini cu apăsare foarte mică la sol. Mai mult, noua aripă față și upgrade-ul de podea au dat rezultate foarte bune, olandezul dominând întrecerea după vacanța de vară.

În același timp, degradarea redusă a cauciucurilor specifică pistei poate anula un atu important al celor de la McLaren. Cei de la Mercedes ar putea avea un avantaj dat de tracțiunea bună la ieșirea strânse, care va fi însă probabil anulat de temperaturile ridicate, cu care mașinile lor nu se împacă foarte bine. Anul trecut, acest Mare Premiu a fost însă o afacere Ferrari. Sainz a triumfat, în timp ce Leclerc a fost nevoit să-i cedeze totuși poziția secundă lui Lando Norris.

