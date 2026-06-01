ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali le-a pus gând rău rivalilor din Liga 1! Finanţatorul de la FCSB susţine că echipa sa va lua titlul în sezonul viitor şi îi critică pe cei care încearcă să îi copieze modelul după care acţionează în perioada de mercato.

”Ăștia vor toți să facă ce face Becali (n.r. în privința transferurilor). Nu zic, că dacă zic eu că fac ceva, hop, și ei. Nu Dinamo, ăștia, Rapid, Craiova, ei vor să ‘becalizeze‘ și ei, dar e greu să ‘becalizezi‘, trebuie să fii născut ca să ‘becalizezi‘.

Gigi Becali , mesaj pentru rivalii din Liga 1: “Nu-i mai las nici să respire”

Rotaru zice că nu vrea să ajungă un mic Becali, nu? El nu poate să ajungă nici un mic Becali. Ei după cine s-au luat? Ei vor să mă imite pe mine și toți paradesc banii.

Normal că nu poate, că are 10 inși acolo și îi paradesc pe toți 10. Ce să facă ei? Au și ei un campionat luat acum, eu am 24 de calificări în cupele europene. Ce să ia campionatul? Nu-i mai las nici să respire”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.