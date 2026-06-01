Gigi Becali le-a pus gând rău rivalilor din Liga 1! Finanţatorul de la FCSB susţine că echipa sa va lua titlul în sezonul viitor şi îi critică pe cei care încearcă să îi copieze modelul după care acţionează în perioada de mercato.
”Ăștia vor toți să facă ce face Becali (n.r. în privința transferurilor). Nu zic, că dacă zic eu că fac ceva, hop, și ei. Nu Dinamo, ăștia, Rapid, Craiova, ei vor să ‘becalizeze‘ și ei, dar e greu să ‘becalizezi‘, trebuie să fii născut ca să ‘becalizezi‘.
Gigi Becali, mesaj pentru rivalii din Liga 1: “Nu-i mai las nici să respire”
Rotaru zice că nu vrea să ajungă un mic Becali, nu? El nu poate să ajungă nici un mic Becali. Ei după cine s-au luat? Ei vor să mă imite pe mine și toți paradesc banii.
Normal că nu poate, că are 10 inși acolo și îi paradesc pe toți 10. Ce să facă ei? Au și ei un campionat luat acum, eu am 24 de calificări în cupele europene. Ce să ia campionatul? Nu-i mai las nici să respire”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.
Lixandru pleacă pe 500.000 de euro
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că cere 500.000 de euro pe Mihai Lixandru (24 de ani). Mijlocaşul e cotat la 1 milion de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
“Pleacă cine vreau eu. El ar vrea (n.r: Lixandru, să plece), dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. 500.000 de euro pentru Lixandru, atât. A fost convocat şi la naţională, nu? Eu am cel mai bun mijlocaş în curte? Spune-i unui prieten să dea banii şi să-l transfere.
Eu văd altfel la fotbal, nu zic că mă pricep eu. Vreau alt profil de mijlocaş, care recuperează, pasează imediat, rapid. Care se mişcă. Eu vreau unul care e disperat după minge”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.
4 goluri şi 2 assist-uri a avut Mihai Lixandru în campionat, în sezonul care s-a încheiat. Lixandru a evoluat în 9 meciuri în Europa League în sezonul trecut.
- Adi Mutu, aproape de revenirea în Liga 1! E pe lista unui club de play-off
- Scouterii din Anglia, dezamăgiţi de Octavian Popescu: “Au plecat la pauză”. Nici Craiova şi U Cluj nu au impresionat
- Dinamo a anunţat ce se întâmplă cu George Puşcaş: “Nu garantează nimic”
- Avem tabloul complet al posibililor adversari ai Universităţii Craiova din primul tur preliminar al Ligii Campionilor
- “Țurcă!” Basarab Panduru, revoltat! A făcut-o praf pe Farul Constanța: “Chinuitor! Ăsta nu e fotbal”