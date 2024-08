Adi Mutu, despre situaţia lui Octavian Popescu, la FCSB: "Poate mai puțină vorbă și mai puține laude despre el" - Antena Sport

Adi Mutu, despre situaţia lui Octavian Popescu, la FCSB Octvian Popescu, în tricoul FCSB - Hepta Adi Mutu a vorbit despre situaţia în care a ajuns Octavian Popescu, la FCSB. Atacantul şi-a pierdut locul în primul 11 al campioanei după o accidentare la gleznă, dar şi din cauza formei slabe arătate în ultimul an. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorul de 21 de ani are o cotă în scădere, de la 4 milioane de euro, la 2.3 milioane de euro. Tavi nu a prins niciun minut în acest sezon, pentru echipa lui Gigi Becali. Adi Mutu, despre situaţia lui Octavian Popescu, la FCSB „Problema mai mare e cu Tavi Popescu. Ce se întâmplă cu el? A plecat și Coman, a plecat toată lumea. În ultima perioadă ce se întâmplă? S-a mai și accidentat după aia. Gândește-te că Tavi Popescu a fost acolo, până să intre el să joace titular, l-au aruncat ușor, s-a adaptat. Este vorba de a gestiona presiunea și nu numai el, pentru că el are o parte din vină e normal că e mai matur acum, dar are și club. Trebuia să-l gestioneze în alt fel pe Tavi Popescu. Poate mai puțină vorbă și mai puține laude despre el. Tu l-ai scanat puțin, știi care e profilul lui, știi ce, unde, cât merge și ajută-l pentru că este un bun la ce talent are”, a spus Adi Mutu, citat de fanatik.ro. Reclamă

Nicolae Stanciu crede în şansa celor de la FCSB cu Sparta Praga

Nicolae Stanciu crede în şansa celor de la FCSB în dubla cu Sparta Praga, din al treilea tur preliminar al Ligii Campionilor.

Stanciu a fost eroul celor de la FCSB în dubla cu Sparta Praga din 2016. Atunci, în aceeaşi fază a competiţiei, FCSB o elimina pe Sparta Praga şi se califica în playoff-ul Ligii Campionilor. Stanciu reuşea două goluri de senzaţie cu cehii.

„Cred că jucătorii de azi trebuie să fie, în primul rând, conștienți de valoarea lor. Sunt campionii României, joacă la cea mai bună echipă din România, trebuie să fie încrezători în forțele lor și în cei din jurul lor. Eu am încredere în ei! În plus, ca și în 2016, Steaua (n.r. FCSB) e considerată outsider înaintea acestei duble. Iar de aici cred că poate să se gestioneze un avantaj în favoarea noastră. În mod cert, atmosfera pe care fanii Stelei o vor face la București va depăși cu mult, cu mult, cea pe care o vom vedea pe Letna Stadion! Și îți spun că fanii Spartei sunt clar și sub cei ai Slaviei din acest punct de vedere.

Şi atunci, ca și acum, la Steaua sunt cei mai buni jucători din țară. Așa că pun egalitate între echipa din 2016 și cea de azi. Nu cred că îi lipsește nimic formației de azi, am încredere că pot elimina Sparta Praga la fel cum am făcut-o și noi. (n.r e mai bună Sparta Praga din 2016?) Deși e greu de spus, după numele care erau în echipa lor de atunci, după faptul că mulți dintre acei jucători sunt considerați acum legende de către club… În dreptul celor de azi stau trofeele pe care au reușit să le câștige și, consider eu, o imagine mai bună. Una peste alta, aș zice că echipa din 2016 are un plus, Sparta Praga de atunci față de cea de-acum”, a spus Nicolae Stanciu pentru prosport.ro.